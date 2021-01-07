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Леди
Красота и здоровье
7 января 21, 13:11
Кожа лица расскажет о проблемах со здоровьем
лицо
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Лицо – это зеркало, которое прекрасно отражает проблемы со здоровьем в нашем организме.
Стоит внимательнее относиться к появлению морщин, дряблости кожи и другим отклонениям, чтобы не допускать развития глобальных заболеваний.

Внимательно рассмотрите свое лицо в зеркале и обратите внимание на эти факторы.

Преждевременная дряблость

Если кожа в раннем возрасте теряет упругость и  эластичность,  то это может говорить о том, что в организме нарушен обмен веществ и плохо работает желудочно-кишечный тракт.

Морщины в носогубной области

Они могут свидетельствовать о том, что страдает кишечник: нужно пройти обследования и обратить внимание на питание.

Глубокая «скорбная» складка

Если она стала ярко выражена, к тому же вы постоянно сжимаете губы, то это может говорить о том, что развивается какой-то хронический болевой синдром.

Мешки под глазами и морщинки

Темные круги под глазами и мелкие морщины – это признаки того, что печень страдает от перегрузки.

Одутловатое лицо

Может говорить о том, что сердце болеет. Если же одутловатость возникает над скулами, то есть нарушения в функционировании лимфатической системы и желудочно-кишечного тракта.

Источник: https://newsyou.info/
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