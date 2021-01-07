Кожа лица расскажет о проблемах со здоровьем

Стоит внимательнее относиться к появлению морщин, дряблости кожи и другим отклонениям, чтобы не допускать развития глобальных заболеваний.





Внимательно рассмотрите свое лицо в зеркале и обратите внимание на эти факторы.





Преждевременная дряблость





Если кожа в раннем возрасте теряет упругость и эластичность, то это может говорить о том, что в организме нарушен обмен веществ и плохо работает желудочно-кишечный тракт.





Морщины в носогубной области





Они могут свидетельствовать о том, что страдает кишечник: нужно пройти обследования и обратить внимание на питание.





Глубокая «скорбная» складка





Если она стала ярко выражена, к тому же вы постоянно сжимаете губы, то это может говорить о том, что развивается какой-то хронический болевой синдром.





Мешки под глазами и морщинки





Темные круги под глазами и мелкие морщины – это признаки того, что печень страдает от перегрузки.





Одутловатое лицо





Может говорить о том, что сердце болеет. Если же одутловатость возникает над скулами, то есть нарушения в функционировании лимфатической системы и желудочно-кишечного тракта.



