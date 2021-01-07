Гормоны, которые влияют на вес

Организм устроен так, что время от времени нуждается в еде и питье, иначе в его слаженной работе наметятся серьезные сбои. За исправную подачу запросов на питание отвечают вездесущие гормоны — биологически активные вещества, вырабатываемые в клетках эндокринных желез, чтобы регулировать обмен веществ и физиологические функции.





Аппетит, однако, не всегда чувствуется одинаково — случается, нападает просто зверский, кажется, что слона бы съела, а иногда его и вовсе нет, хотя, судя по графику, давно пора подкрепиться. За этим феноменом стоят сложные метаболические процессы, в основном контролируемые особыми гормонами — лептином и грелином, сообщающими мозгу чувство голода и сытости. И если вы хотите перейти на здоровый рацион и достичь желаемой стабильности в весе, с этой парочкой стоит познакомиться поближе.





ЧТО ТАКОЕ ЛЕПТИН





Этот пептидный гормон, вырабатываемый жировой тканью, регулирует энергетический обмен, массу тела и подавляет аппетит. Суть в том, что чем больше жировых отложений имеется в организме, тем больше выделится лептина. Кроме того, в женском организме он отвечает за регуляцию менструальной функции (при критическом снижении уровня лептина прекращаются овуляции и месячные). «Гормон сытости» секретируется клетками жировой ткани (адипоцитами) и транспортируется кровью в мозг. Когда до «центра управления» доберется достаточный объем лептина, организм признает, что больше не нуждается в пище, и наступает чувство сытости.





ЧТО ТАКОЕ ГРЕЛИН





Этот гормон, в основном вырабатываемый клетками слизистой оболочки желудка, проявляет себя как антагонист лептина, действуя с точностью до наоборот. Когда он поступает в кровь и мозг, до вас доходит, что вы проголодались, а после приема пищи выброс «гормона голода» идет на понижение. Таким образом, грелин, как и лептин, выполняет функции регулятора массы тела, постоянно поддерживая в норме уровень запасенных веществ.





КАК ВЫ МОЖЕТЕ ИХ КОНТРОЛИРОВАТЬ





Специальные рецепторы постоянно измеряют содержание лептина и грелина, заботясь, чтобы вы съедали достаточно — не больше и не меньше, чем нужно. Соответственно, чтобы избежать сбоев в гормональных сигналах, важно заботиться о правильном режиме и питании. Что касается питания, главный сообщник — это клетчатка. Пищевые волокна надолго насыщают, стимулируют пищеварение, способствуют росту и размножению «хороших» бактерий в кишечнике, которые, в свою очередь, помогают избавиться от излишка углеводов и не набирать вес.





«Причиной лишнего веса могут быть врожденные гормональные нарушения, но в подавляющем большинстве виноват неправильный образ жизни, — поясняет наш эксперт, врач-эндокринолог Марина Аветисян. — Нет никакого откровения в том, что ЗОЖ положительно влияет на гормональный баланс. Режим, упражнения, разумное питание помогают гормонам не сбиться с пути истинного. Не забывайте завтракать, ужинайте не позднее чем за 3 часа до сна, ешьте не отвлекаясь и не спеша, чтобы не переедать. Сократите объем рафинированных и переработанных продуктов, боритесь с любовью к сдобе и запретите себе сахар в чистом виде».





И НЕМНОГО ОБ ИНСУЛИНЕ





Помимо лептина и грелина, существуют и другие важные гормоны, связанные с пищевым поведением. Особняком среди них выделяется инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, поскольку это единственный гормон в организме, способный понижать уровень сахара в крови. Основное предназначение инсулина — регулирование углеводного обмена, в частности — утилизация глюкозы в организме, но так или иначе инсулин затрагивает все виды обмена веществ.





Углеводы расщепляются во рту, в желудке начинается разложение белка, а в двенадцатиперстной кишке происходит переваривание жира. Это означает, что организм практически постоянно занят усвоением пищи, сопровождаемой выбросом глюкозы в крови и сопутствующей выработкой инсулина для ее усвоения. Подчиняясь привычке питаться не по режиму и любви к хаотичным перекусам, поджелудочная железа вынуждена постоянно реагировать на колебания глюкозы в крови. Чрезмерная загрузка может спровоцировать сбои в выработке инсулина, что чревато недостаточным усвоением глюкозы, и — если беспечно запустить ситуацию — сахарным диабетом 2-го типа.





«Тем, кого волнует лишний вес и мысли о диабете, стоит пересмотреть образ жизни на предмет негативных факторов, — говорит доктор Аветисян. — Про диету и физическую активность понятно, но также, если вы хотите стабилизировать скачки глюкозы, важно отказаться от курения, свести алкоголь к деликатным дозам, получать достаточно витамина Д и хорошенько высыпаться, потому что дефицит сна повышает риск развития инсулинорезистентности. И, главное, избегайте перекусов и подслащенных напитков в перерывах между приемами пищи продолжительностью не менее 4-5 часов. Соблюдение этих правил непременно приведет к снижению уровня сахара в крови, наладке общего гормонального баланса и устойчивому весу, к которому вы стремитесь».



