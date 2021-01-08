Симптомы, которые говорят об эмоциональном истощении

У кого-то это связано с отсутствием выходных, у кого-то наоборот – с отсутствием работы. Однако за ежедневными заботами мы можем не заметить эмоциональное истощение.





Этот материал поможет вам понять, какие основные симптомы указывают на эмоциональное выгорание. Не игнорируйте их, ведь это может свидетельствовать о том, что ваше психологическое и физическое здоровье в опасности.





Физическая усталость.

Эмоциональное истощение может проявляться на нескольких уровнях. На одном из них мы чувствуем невероятную физическую усталость без веской причины. Она может сопровождаться мигренью, потерей аппетита, нарушенным сном и тому подобное.





Эмоциональное отчуждение.

Психологическое выгорание – это не просто неудачный день, это ситуация, в которой нужно обратиться за помощью к специалисту или родных. Если вы чувствуете отстраненность и отчуждения ко всему, то это и есть один из симптомов того, что стресс влияет на ваше психологическое здоровье.





Отсутствие концентрации.

Если вы часто чувствуете себя рассеянными, и у вас создается впечатление, что ваша голова “в тумане”, вполне вероятно, что вы переживаете эмоциональное выгорание. На этом этапе нам трудно дается выполнения повседневных дел, а запомнить элементарные вещи – задача не из легких.





Чувство безысходности.

Главные признаки эмоционального выгорания – чувство безысходности и беспомощности. На этом этапе нам кажется, что выхода даже с самой банальной проблемной ситуации нет. Как правило, “перегоревшие” люди уверены в том, что больше ни на что не способны.





Отсутствие мотивации.

Эмоциональное выгорание приводит к тому, что наш уровень мотивации снижается до нуля. Мы перестаем испытывать удовольствие от работы, отношений или даже хобби. Мы не видим ни в чем смысла.





Оказавшись хотя бы в одном из этих состояний, не медлите и не думайте, что это быстро пройдет. Обратитесь к тем, кто поможет вам в этой ситуации.





Берегите себя, заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье и много отдыхайте, рекомендуют врачи.



