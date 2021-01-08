Все о японской диете: преимущества и недостатки

Что такое японская диета





Данная диета — особый низкоуглеводный, низкокалорийный тип питания, разработанный специалистами по снижению веса из Японии. Она предполагает употребление в пищу продуктов, богатых белком.





Эта протеиновая «атака» призвана активизировать обменные процессы в организме. И действительно, после её начала многие отмечают стремительное снижение веса. Сторонники данной системы расценивают этот факт, как однозначное свидетельство победы над лишним жиром. Но здесь далеко не всё так просто…





Японская диета на 14 дней имеет определенное меню на каждый день. Пища готовится без приправ, соли, различных соусов. При этом также предусматривается полный отказ от кондитерских и хлебобулочных изделий, алкоголя.





Придерживаться такой диеты можно не чаще, чем раз в год, поскольку она достаточно агрессивна, оказывает негативное воздействие на почки, не содержит достаточного количества питательных веществ, витаминов, минералов. Японская диета совершенно точно не может стать образом жизни, напротив, может привести к непоправимым последствиям, серьезным заболеваниям. Какой вред она может нанести? Всё зависит от индивидуальных особенностей организма, наличия болезней и патологий, более точно расскажет врач на индивидуальной консультации.





Преимущества и недостатки





Японская диета для похудения — довольно радикальный способ избавиться от нежелательных килограммов. Залог успешного похудения — отсутствие стресса. Если организм не испытывает негативного состояния, человек не воспринимает новый образ жизни как наказание, то и снижение веса идет плавно, эффективно, без вреда для здоровья. Чего не скажешь о японской диете. Она позволит сбросить определенное количество килограмм, но закрепить полученный результат будет непросто.





Недостатки:





Непродолжительность эффекта. Несоблюдение особого рациона после выхода из диеты приведет к стремительному возвращению килограммов. Организм, лишенный питательных веществ, будет требовать их в еще больших количествах, поэтому отказать ему будет непросто.

Не каждый человек способен выдержать все ограничения по японской диете. Только люди с огромной силой воли способны перенести все ограничения, завершить двухнедельный курс.

Несбалансированное питание, дефицит витаминов, минералов, питательных веществ могут привести к ухудшению состояния кожи, волос, ногтей.

Обилие белковой пищи, недостаточное количество клетчатки, растительных волокон могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом: запоры, метеоризм.





Правила





Японская диета на 14 дней имеет оригинальный вариант и несколько измененный, адаптированный под жизнь современного человека, рассчитанный на 7 или 13 дней.





Во втором случае для снижения нагрузки на почки проводят разгрузочные дни с добавлением к рациону углеводов. Но вне зависимости от типа, правила остаются одинаковыми:





Рекомендуется придерживаться готового меню, не превышать размер установленных порций. Нежелательно менять приемы пищи местами или заменять одни продукты на другие.





Полный отказ от сахара и соли.





Необходимо строго соблюдать питьевой режим, выпивать не менее 1,5-2 литра чистой питьевой воды без газа. Это необходимо для выведения продуктов распада белка, нормализации работы почек.





Питаться следует строго в соответствии со схемой, графиком. Перекусы находятся под запретом.





Последний прием пищи должен совершаться за 3-4 часа до отхода ко сну.





Интенсивные тренировки на японской диете лучше исключить, поскольку для них требуются углеводы. Как вариант, можно оставить неспешную растяжку, несиловую йогу.





Организму во время диеты непросто, он испытывает огромный стресс, перегрузки. Необходимо помогать ему, давать отдых. Лучший способ сделать это — наладить режим сна.





Выходить из диеты нужно плавно, последовательно. В противном случае все сброшенные килограммы вернутся, даже в больших количествах.





На протяжении диеты необходимо внимательно следить за самочувствием. Любое недомогание, слабость, головная боль могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме. От японской диеты следует незамедлительно отказаться.





Разрешенные продукты





В меню желательно включить следующее:





морская и речная рыба;

кисломолочные и молочные продукты невысокой жирности: творог, греческий йогурт, кефир;

куриные и перепелиные яйца;

нежирные сорта мяса: курица, индейка, постная свинина и говядина;

свежие фрукты с малым содержанием сахара (следует исключить бананы, виноград);

свежие овощи с малым содержанием крахмала;

оливковое масло в малых количествах;

несладкие напитки: чай, кофе.





Из данных продуктов можно составлять своё меню, если имеются какие-либо ограничения, например, индивидуальная непереносимость или аллергия на конкретный продукт.





Запрещенные продукты





Из меню необходимо исключить:





кондитерские и хлебобулочные изделия;

полуфабрикаты: пельмени, сосиски, любую еду быстрого приготовления;

сильно соленую еду, консервы, заготовки;

еду с содержанием сахара;

алкогольные напитки.





Из-за отсутствия перекусов первые несколько дней могут ощущаться сильный голод и недомогание.





Меню японской диеты









Выход из японской диеты





Единственный способ сохранить полученный результат — правильно выйти из диеты. Помогут следующие рекомендации:





Из-за серьезных ограничений в питании на японской диете отмечается замедление обмена веществ: организм переходит в режим чрезвычайной ситуации, пытается всеми силами сохранить здоровье. Резкое увеличение калорийности рациона приведет к тому, что всё это будет отложено организмом про запас.





Для начала нужно определить суточную норму потребления калорий, учитывая рост, вес, возраст, уровень физической активности. Для этого существуют специальные формулы или можно воспользоваться сервисом онлайн-калькулятора.





Подсчет калорийности рациона необходимо вести максимально точно, методика «на глаз» здесь не сработает. Придется взвешивать каждый прием пищи, вносить данные в специальный калькулятор или рассчитывать самостоятельно по таблицам калорийности продуктов.





Необходимо рассчитать среднюю калорийность рациона на диете и прибавить к ней 100-200 калорий. Если на всем протяжении рацион выходил на 900 ккал, то при выходе необходимо питаться на 1000-1100 ккал на протяжении первых двух недель.





Каждую последующую неделю необходимо добавлять по 100 ккал до тех пор, пока не будет достигнута дневная норма, рассчитанная во втором пункте.





Рекомендуется параллельно вести учет питательных веществ: белков, жиров, углеводов. Это «строительные материалы» для организма, из которых состоят ткани и мышцы. Их недостаток может вызвать новые проблемы. Оптимальное соотношение для поддержания веса следующее: белки — 25-35% от суточного рациона, жиры — 25-35%, углеводы — 30-50%.





Не стоит забывать о норме потребления чистой питьевой воды в день: не менее 1,5-2 литров.





Оптимально после японской диеты пройти комплексное обследование, установить, имеется ли дефицит каких-либо питательных компонентов. На основе анализов специалист пропишет курс поливитаминов.





Питание должно стать дробным, порядка 5-6 раз в день. При этом рекомендуется использовать «правило тарелки»: половина заполняется полезными свежими овощами, оставшаяся половина равномерно распределяется на гарнир и мясо или рыбу.





Поскольку японская диета подразумевает категорический отказ от углеводов, то вводить их придется очень медленно, постепенно. Выход из диеты может растянуться на 4-6 месяцев. Дело в том, что ограничение простых углеводов, действительно, дает быстрый результат, но это обусловлено потерей жидкости, мышечной массы и лишь в малой части жировой. Потребуется ввести интенсивные тренировки минимум трижды в неделю.





Эффективность японской диеты зависит вовсе не от питания — а от силы воли, выдержки.





Противопоказания:





период беременности и кормления грудью;

заболевания желудочно-кишечного тракта: дисбактериоз, хронический панкреатит, синдром раздраженного кишечника, колит;

заболевания печени: аутоиммунный и вирусный гепатит, гемангиома, диффузные изменения, жировая болезнь, фиброз, цирроз, печеночная недостаточность;

заболевания почек: острый и хронический пиелонефриты, аутоиммунные болезни почек, наличие камней, поликистоз;

белок увеличивает свертываемость крови, повышает риск образования тромбов. Поэтому не рекомендуется придерживаться японской диеты людям в возрасте, а также тем, кто имеет большой избыточный вес, сильное превышение нормы индекса массы тела.





Врачи предостерегают: «японка» может стать причиной запоров, тошноты, головокружений, упадка сил, появления неприятного запаха ацетона изо рта, отеков, а длительность свыше двух недель приведет к ломкости ногтей, выпадению волос, изменению цвета лица, сонливости, снижению реакции, концентрации, усидчивости.





Поэтому моя рекомендация перед тем, как принять решение снижать вес, рассмотрите пожалуйста не только плюсы, но и все минусы, которые могут нанести весомый вред вашему здоровью.



