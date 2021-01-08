Вид кофе для профилактики диабета

Многие относились к этому напитку весьма скептически, однако зря: ведь в нем отсутствует кофеин, который может оказать неоднозначное влияние на нервную систему.





Если обычный кофе многие пьют лишь для того, чтобы ощутить прилив бодрости, то его можно спокойно заменить на ряд других напитков: японский матча, йерба мате, зеленый чай или даже на горячий шоколад.





Однако многие любят кофе за то, что он способен оказать профилактику многих заболеваний. Например, доказано, что он существенно снижает риск развития сахарного диабета, однако способен участить сердцебиение.





Поэтому, если вы любите кофе, то вам стоит обратить внимание на вариант, не содержащий в составе кофеин. Также такой кофе защитит от болезней Альцгеймера и Паркинсона.



