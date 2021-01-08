Как выбрать расческу для волос, чтобы улучшить их состояние

Процесс выбора расчески для волос может занять много времени из-за большого разнообразия форм и материалов. Щетки, гребни, брашинги… Каждый вид имеет разные свойства и характеристики. Используя их ежедневно, мы часто недостаточно ответственно подходим к покупке. Кроме распутывания, расчески должны массажировать кожу головы, усиливать кровообращение, а также улучшать структуру. Не стоит забывать, что их необходимо мыть каждые две недели. Трихологи — врачи, изучающие морфологию и физиологию волос, часто подчеркивают важность выбора расчески.





Короткие волосы





Девушкам с короткой длиной волос стоит присмотреться к скелетным расческам и брашингам с небольшим диаметром. Они придают волосам направление, а также создают прикорневой объем.





Длинные





Обладательницам длинных волос рекомендуют использовать расчески с редкими зубцами с массажным эффектом. Это может быть гребень из натурального материала или пластиковая щетка. Но помните, что такую расческу необходимо регулярно менять, иначе она может повредить поверхностный слой волоса.





Тонкие





Для таких волос наиболее эффективными являются гребни с тонкими частыми зубцами и массажные щетки. Первые предотвращают запутывание и создают эффект объема, а вторые пробуждают волосяные луковицы, которые питают волосы.













Густые волосы





Обладательницам густых волос трихологи рекомендуют деревянные гребни с толстыми и редкими зубцами. Также отличным вариантом являются гибкие и пластичные расчески из деликатного материала.





Вьющиеся





Даже самым запутанным прядям можно найти подходящую расческу. Для кудрявых волос оптимальными являются варианты с редкими и длинным зубчиками, которые противостоят запутыванию, а также силиконовые гребни. Для красивой укладки стоит присмотреться к брашингам разных диаметров и материалов.



