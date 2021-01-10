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Леди
Красота и здоровье
10 января 21, 14:20
Самые полезные продукты для легких
легкие
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Самая лучшая еда для укрепления легких – это специи, семечки, овощи, фрукты и ягоды.
Об этом рассказал врач аюрведической медицины доктор Вивек Джоши.

По его словам, лучшими специями для легких являются куркума, имбирь, чеснок и черный перец, которые обладают разогревающим эффектом. К тому же они дают хорошее увлажнение организма. Специи можно добавлять в обычную еду каждый день или заваривать и пить чай с ними.

Лучшие семечки для легких – это семена льна, считает Джоши, поскольку они дают нужные нам полезные жиры, а еще очищают желудочно-кишечный тракт. Принимать их можно по 1 чайной ложке, добавляя в каши, салаты, смузи, или просто так.

Среди овощей доктор особо выделил капусту, морковь и брокколи. Также он посоветовал употреблять в пищу все овощи зеленого цвета, в которых большое количество витаминов, минералов и витамина С. С его помощью можно укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса, не прибегая к аптечным препаратам.

Из фруктов, полезных для легких, врач назвал яблоки, гранаты, мандарины и все ягоды. По его словам, если каждый день съедать хотя бы один фрукт из этого списка, то проблем с легкими не будет.

Однако Джоши добавил, что важно еще навести порядок в желудке и кишечнике – без этого не поможет никакое лечение.

Чтобы легкие были здоровыми нельзя пить холодную воду и пребывать на холоде, заключил доктор индийской медицины.

Источник: https://www.facenews.ua/
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