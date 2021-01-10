Как предотвратить появление перхоти

Перхоть – одна из главных причин выпадения волос. Она повреждает волосы у самых корней и делает их слабыми, что приводит к секущимся кончикам. Чаще всего она появляется в зимний период. Для лечения этого недуга очень важно использовать правильные средства по уходу за волосами. Специалисты также рекомендуют поменять свой образ жизни: перейти на здоровое сбалансированное питание и заниматься физическими упражнениями.





Горячий душ, холодный воздух и редкое мытье головы являются основными причинами появления перхоти. Чтобы избавиться от нее рекомендуется использовать масла хотя бы три раза в неделю перед каждым мытьем головы. Это предотвратит сухость кожи и сделает волосы мягкими и гладкими.





Здоровая пища также является залогом успеха в борьбе с перхотью. Необходимо включить в свой рацион рыбу, яйца, зеленый горошек, морковь и зеленые овощи. Эксперты также рекомендуют чаще расчесывать волосы, чтобы стимулировать приток крови к коже головы.





Чрезмерное напряжение и стресс только усугубит проблему с перхотью. Поэтому нужно заниматься йогой, медитировать и спать достаточное количество часов. Кроме того, при лечении перхоти важно сократить потребление сахара, поскольку его высокий уровень в организме вызывает шелушение кожи головы.



