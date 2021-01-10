Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
10 января 21, 14:23
Как предотвратить появление перхоти
волосы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эксперты дали советы, как предотвратить появление перхоти в холодное время года и как соответствующим образом сбалансировать питание.
Перхоть – одна из главных причин выпадения волос. Она повреждает волосы у самых корней и делает их слабыми, что приводит к секущимся кончикам. Чаще всего она появляется в зимний период. Для лечения этого недуга очень важно использовать правильные средства по уходу за волосами. Специалисты также рекомендуют поменять свой образ жизни: перейти на здоровое сбалансированное питание и заниматься физическими упражнениями.

Горячий душ, холодный воздух и редкое мытье головы являются основными причинами появления перхоти. Чтобы избавиться от нее рекомендуется использовать масла хотя бы три раза в неделю перед каждым мытьем головы. Это предотвратит сухость кожи и сделает волосы мягкими и гладкими.

Здоровая пища также является залогом успеха в борьбе с перхотью. Необходимо включить в свой рацион рыбу, яйца, зеленый горошек, морковь и зеленые овощи. Эксперты также рекомендуют чаще расчесывать волосы, чтобы стимулировать приток крови к коже головы.

Чрезмерное напряжение и стресс только усугубит проблему с перхотью. Поэтому нужно заниматься йогой, медитировать и спать достаточное количество часов. Кроме того, при лечении перхоти важно сократить потребление сахара, поскольку его высокий уровень в организме вызывает шелушение кожи головы.

Источник: https://newsyou.info/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Минус 20 кг за месяц: эффективная рисовая диета
noimageСоки, которые выводят токсины из организма
noimageСамые полезные продукты для легких
Лента новостей