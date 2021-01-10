Минус 20 кг за месяц: эффективная рисовая диета

Об этом в блоге пишут диетологи.





По их мнению, основной секрет рисовой диеты в том, что рисом заменяют сдобу, жареный картофель, макароны и, как результат, получая больше минералов и меньше калорий, организм начинается сам избавляться от лишнего веса.





Рис – основной продукт питания азиатов, известных своей стройностью и крепким здоровьем. Самыми полезными для организма рисовыми зернами являются нешлифованные рисовые зерна (они содержат больше клетчатки, витаминов и микроэлементов).





Эта диета не только помогает похудеть, но и выводит накопленные токсины, канцерогены и соли тяжелых металлов из пищеварительного тракта. Кроме того, он улучшает работу сердца, укрепляет костную ткань и нормализует работу эндокринной системы.





Правила рисовой диеты





Все остальные гарниры заменяйте коричневым рисом (картофель, макароны, гречка и т. Д.).





Рис лучше сочетать с качественным белком – рыбной или куриной грудкой. Выйдите из-за стола, как только почувствуете себя сытым. Первые признаки наполнения появляются, когда желудок заполнен на 80%, и это важный момент, который нужно использовать.





Пейте не менее 1,5 литров воды в день, так как это ускоряет обмен веществ. Также разрешено употребление травяных отваров, нежирного кефира и зеленого чая.





Из рациона следует полностью исключить сладости, консервы, жареные и жирные продукты. Также необходимо уменьшить потребление соли, так как она провоцирует проявление отеков.





Рекомендуется кушать 5 раз в день, но небольшими порциями.





Идеальный план питания:

завтрак – перекус – обед – перекус – ужин.





Перекусывайте овощами и несладкими фруктами.





На этой диете не стоит ожидать быстрых результатов – вес будет уходить постепенно, но без стресса для организма и вреда для здоровья. Ускорить процесс похудения можно, если обеспечить организму хотя бы небольшую физическую нагрузку. Даже обычная утренняя зарядка принесет много пользы.



