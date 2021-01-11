Упражнения от головной боли

Головные боли известны еще с древности и методов лечения за это время изобретено несметное множество. Однако в серьезных случаях, когда идет угроза жизни пациента (например, пневмония, менингит или энцефалит) самолечение может привести к печальным результатам. Поэтому при длительных, сильных и регулярных головных болях рекомендуется обращаться к специалистам.





Для снятия головных болей необходимо интенсифицировать кровоток - в сосуды головного мозга. Для этого используются упражнения как пояса верхних конечностей, так и поясничного отдела позвоночника с целью снятия спазма глубоких мышц вдоль позвоночника. Выполняйте упражнения хотя бы два - три раза в неделю.





Возьмите стакан воды, чтобы после каждого упражнения делать глоток. Это необходимо для избавления от деградации сосудов головного мозга. Тогда у вас не будет ни утомляемости, ни усиления головных болей, головных болей, которые забирают у человека всю энергию и лишают желания жить.



