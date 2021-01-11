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Леди
Красота и здоровье
11 января 21, 12:25
Упражнения от головной боли
головная боль
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Головными болями страдают практически все люди время от времени. Если не брать во внимание травмы, интоксикацию и врожденные патологии, то чаще всего головные боли называют мигренями и возникают они по целому ряду причин.
Головные боли известны еще с древности и методов лечения за это время изобретено несметное множество. Однако в серьезных случаях, когда идет угроза жизни пациента (например, пневмония, менингит или энцефалит) самолечение может привести к печальным результатам. Поэтому при длительных, сильных и регулярных головных болях рекомендуется обращаться к специалистам.

Для снятия головных болей необходимо интенсифицировать кровоток - в сосуды головного мозга. Для этого используются упражнения как пояса верхних конечностей, так и поясничного отдела позвоночника с целью снятия спазма глубоких мышц вдоль позвоночника. Выполняйте упражнения хотя бы два - три раза в неделю.

Возьмите стакан воды, чтобы после каждого упражнения делать глоток. Это необходимо для избавления от деградации сосудов головного мозга. Тогда у вас не будет ни утомляемости, ни усиления головных болей, головных болей, которые забирают у человека всю энергию и лишают желания жить.


Источник: https://kurs.com.ua/
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