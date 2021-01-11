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Леди
Красота и здоровье
11 января 21, 12:31
Диетолог рассказал, какой фаст-фуд можно худеющим
фаст-фуд
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Даже те, кто придерживается правильного питания и следят за фигурой могут немного расслабиться и позволить себе полакомиться любимыми блюдами.
Бывает и так, что волею случая, оказавшись с большой компанией в фаст-фуде, приходится выбирать из меню менее вредные и калорийные варианты. Но чему отдать предпочтение, чтобы не нанести урон стройным формам? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Компания, место, время, иногда выбора действительно нет. Главное, чтобы «иногда» не перетекло в «очень часто».

Итак, что выбрать из меню фаст-фудов:

Покупайте бургеры стандартного или малого размера, от бигтейсти стоит отказаться.
Из горячих блюд калорий меньше всего в наггетсах: 270 в 6 кусочках.
Шаурма/бургер пусть будут без дополнительных добавок: сыра, бекона, а также соусов: кетчуп вместо майонеза.
Ищите просто мясо/рыбу/птицу. Часто заведения фастфуда готовят мясо на огне (шашлык), либо можно попросить положить на тарелку отдельно мясо, питу/лаваш/хлеб и овощи – так проще контролировать, сколько и что вы съели.
Если вы выбрали заведение индийской/ливанской кухни, отдайте предпочтение вегетарианским вариантам блюд с хумусом и тофу.

Эксперт отметила, что даже популярные блюда из фаст-фуда можно немного модернизировать, сделав их менее вредными.

Не можете устоять перед картошкой фри? Купите маленькую, попросите не солить, и делитесь с друзьями. Не вкусно? Просите соль отдельно и посолите столько, сколько вам нужно.
Берите к основному блюду салат — он можно встретить практически везде.
Избегайте продуктов в панировке — они содержат много жира.
Из напитков отдайте предпочтение воде, чаю или кофе. Сладкие газированные напитки содержат дополнительные калории, повышают аппетит. А молочные коктейли — еще и дополнительную порцию жиров.
Из соусов выберите кетчуп, ведь все остальные содержат трансжиры.

Источник: https://changeua.com/
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