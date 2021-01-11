Диетолог рассказал, какой фаст-фуд можно худеющим

Бывает и так, что волею случая, оказавшись с большой компанией в фаст-фуде, приходится выбирать из меню менее вредные и калорийные варианты. Но чему отдать предпочтение, чтобы не нанести урон стройным формам? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Альбина Комиссарова.





Компания, место, время, иногда выбора действительно нет. Главное, чтобы «иногда» не перетекло в «очень часто».





Итак, что выбрать из меню фаст-фудов:





Покупайте бургеры стандартного или малого размера, от бигтейсти стоит отказаться.

Из горячих блюд калорий меньше всего в наггетсах: 270 в 6 кусочках.

Шаурма/бургер пусть будут без дополнительных добавок: сыра, бекона, а также соусов: кетчуп вместо майонеза.

Ищите просто мясо/рыбу/птицу. Часто заведения фастфуда готовят мясо на огне (шашлык), либо можно попросить положить на тарелку отдельно мясо, питу/лаваш/хлеб и овощи – так проще контролировать, сколько и что вы съели.

Если вы выбрали заведение индийской/ливанской кухни, отдайте предпочтение вегетарианским вариантам блюд с хумусом и тофу.





Эксперт отметила, что даже популярные блюда из фаст-фуда можно немного модернизировать, сделав их менее вредными.





Не можете устоять перед картошкой фри? Купите маленькую, попросите не солить, и делитесь с друзьями. Не вкусно? Просите соль отдельно и посолите столько, сколько вам нужно.

Берите к основному блюду салат — он можно встретить практически везде.

Избегайте продуктов в панировке — они содержат много жира.

Из напитков отдайте предпочтение воде, чаю или кофе. Сладкие газированные напитки содержат дополнительные калории, повышают аппетит. А молочные коктейли — еще и дополнительную порцию жиров.

Из соусов выберите кетчуп, ведь все остальные содержат трансжиры.



