Состояние здоровья можно определить по пульсу

Иногда такие простые вещи, как ускоренная или, наоборот, замедленная частота пульса в нормальных диапазонах (55-80) способна спровоцировать ненужные страхи и волнения у абсолютно здоровых людей. То, что для врачей кажется элементарным, у далёких от медицины людей может вызывать недоумение и даже испуг, в силу отсутствия элементарных знаний об устройстве человеческого тела и его нормальном функционировании. Частота сокращений сердца равна частоте пульса. Пульс – это колебания стенок артерий, вызванные сердечным сокращением. Измеряя пульс на лучевой или сонной артерии, получаем частоту сокращения сердца.





По словам врача, частота сокращений сердца (ЧСС) зависит от возраста. У новорождённого нормальная ЧСС – 140 в минуту. К 12 года у детей пульс постепенно приближается к показателям взрослых. Во взрослом состоянии нормальный диапазон ЧСС и пульса соответственно от 50 до 80 в минуту. Это норма для человека, находящегося в полном физическом и эмоциональном покое. Важно понимать, что во время физических нагрузок или любых эмоций наше сердце начинает биться чаще из-за активации симпатической нервной системы.





Это необходимо для того, чтобы обеспечить организм кровью во время дополнительной нагрузки. Другими словами, если мы отдыхаем и спим, организму нужно мало крови и кислорода, сердце в этот момент работает экономно. Во сне у здоровых людей ЧСС закономерно снижается до 35-40 в минуту. Это абсолютно нормально. Редкий пульс в покое 45-50-55 характерен для профессиональных спортсменов или просто физически тренированных людей. В среднем у здоровых людей пульс в покое от 60 до 80.





Если пульс более 80 ударов в минуту в покое, необходимо разбираться в причинах этого состояния. Такая частота при отсутствии патологии, указывает на постоянную активацию симпатической нервной системы. Это не очень хороший признак и говорит о дисбалансе вегетативной иннервации в организме.





Частота пульса напрямую зависит от уровня артериального давления. При повышении артериального давления ЧСС становится реже, при снижении ЧСС закономерно увеличивается. Частота пульса также увеличивается при различных патологических состояниях: на фоне повышения температуры тела, например, при вирусных или любых других инфекциях. На фоне любой интоксикации: передозировке алкоголя, никотина, кокаина, кофеина, лекарств. При снижении уровня гемоглобина-анемии. Единственным симптомом желудочно-кишечного кровотечения может быть ускоренный пульс более 90 в мин в покое, при полном отсутствии болей в животе. Частота пульса также увеличивается при повышении функции щитовидной железы – гипертиреозе. При снижении функции щитовидной железы – гипотиреозе, ЧСС, наоборот, снижается до 50-45 в мин. У тучных людей частота пульса почти всегда превышает нормальный диапазон в покое. Сердце людей с ожирением круглосуточно работает с повышенной нагрузкой. Это один из неблагоприятных моментов ожирения, отрицательно влияющий на здоровье.





Важно понимать, что при любой физической нагрузке пульс учащается. Это нормально. Сейчас у всех есть фитнес-браслеты, которые фиксируют частоту пульса в каждый момент времени. Многие с удивлением и ужасом вдруг обнаруживают у себя ЧСС 90-100 и даже 130 . Во время движения это нормальная физиологическая реакция. Всё хорошо. Наоборот, если у человека в ответ на нагрузку не происходит увеличение ЧСС – это проблема. Возможно есть нарушения ритма и проводимости, а может быть человек настолько хорошо тренирован, что небольшие нагрузки не вызывают активацию симпатической нервной системы.





Многим знакомо ощущение, когда в полном покое и даже в момент засыпания появляется ощущение сильного сердцебиения, как будто сердце выпрыгивает из груди. Пациенты говорят, что во время засыпания начинают «чувствовать сердце». Как правило – это связано с эмоционально-тревожными проблемами, а не с заболеваниями сердца. Когда появляется это пугающее ощущение, просто посчитайте свой пульс. Если он в пределах 80 в минуту, значит, это скрытая тревога и ничего более. Ваше сердце работает нормально, а нервная система вышла из строя. Скрытая тревога и другие эмоциональные расстройства, маскирующиеся под сердечные проблемы, тоже требует внимания и лечения, как и сердечно-сосудистые заболевания. Они не опасны, но снижают качество жизни человека.



