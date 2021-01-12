Кунжутное масло: польза для организма

Производят кунжутное масло из обжаренных и сырых семян, но самое полезное — нерафинированное масло первого холодного отжима из сырых семян кунжута.





Отличить три вида кунжутного масла несложно: у масла холодного отжима светлый золотистый цвет и хорошо выраженный аромат кунжута. Масло, произведённое с термообработкой, жёлтого цвета, почти не пахнет, обладает сладковатым ореховым вкусом. Кунжутное масло из обжаренных семян — самого тёмного оттенка.





Пользу кунжутного масла сложно переоценить. Аминокислотный состав кунжутного масла очень богат: 38-47% линолевой, 36-47% олеиновой, 7-8% пальмитиновой, 4-6% стеариновой, 0,5-1% арахиновой, 0,5% гексадеценовой, 0,1% миристиновой кислот.





В кунжутном масле имеются полезные жирные кислоты Омега-3, Омега-6, Омега-9, витамины А, В, С и Е, а также полезные для отлаженной работы нервной системы, мозга и печени фосфолипиды. Кроме кого, кунжутное масло — рекордсмен по содержанию кальция, что делает его незаменимым продуктом на кухне.





Чтобы ощутить пользу, взрослому человеку достаточно принимать одну столовую ложку масла — добавляя в салаты или готовую еду. Увеличивать норму не рекомендуется, чтобы избежать проблем с мочеполовой системой.



