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Леди
Красота и здоровье
12 января 21, 12:44
Кунжутное масло: польза для организма
Кунжутное масло
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Кунжутное масло – это растительное масло, которое получают из семян растения Sesamum indicum, или сезама.
Производят кунжутное масло из обжаренных и сырых семян, но самое полезное —  нерафинированное масло первого холодного отжима из сырых семян кунжута.

Отличить три вида кунжутного масла несложно: у масла холодного отжима светлый золотистый цвет и хорошо выраженный аромат кунжута. Масло, произведённое с термообработкой, жёлтого цвета, почти не пахнет, обладает сладковатым ореховым вкусом. Кунжутное масло из обжаренных семян — самого тёмного оттенка.

Пользу кунжутного масла сложно переоценить. Аминокислотный состав кунжутного масла очень богат: 38-47% линолевой, 36-47% олеиновой, 7-8% пальмитиновой, 4-6% стеариновой, 0,5-1% арахиновой, 0,5% гексадеценовой, 0,1% миристиновой кислот.

В кунжутном масле имеются полезные жирные кислоты Омега-3, Омега-6, Омега-9, витамины А, В, С и Е, а также полезные для отлаженной работы нервной системы, мозга и печени фосфолипиды. Кроме кого, кунжутное масло — рекордсмен по содержанию кальция, что делает его незаменимым продуктом на кухне.

Чтобы ощутить пользу, взрослому человеку достаточно принимать одну столовую ложку масла — добавляя в салаты или готовую еду. Увеличивать норму не рекомендуется, чтобы избежать проблем с мочеполовой системой.

Источник: https://elle.ua/
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