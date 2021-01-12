Фрукт для эффективного похудения

Об этом заявил британский диетолог Роб Хобсон.





По его словам, регулярное употребление яблок может помочь сбросить более пяти килограммов за год. По его словам, фрукт в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.





«В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», − пояснил Хобсон.





Специалист подчеркнул, что яблочная клетчатка помогает регулировать кишечную микрофлору, что также способствует снижению веса и замедляет накопление жира.



