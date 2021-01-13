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Леди
Красота и здоровье
13 января 21, 13:10
Натуральные добавки для здоровья пищеварительной системы
кишечник
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Наша пищеварительная система включает органы желудочно-кишечного тракта и такие дополнительные органы как слюнные железы, печень, поджелудочная, желчный пузырь и проч.
Неполадки в пищеварении могут возникнуть на любом его этапе. Как поддержать функции пищеварительной системы?

Процесс пищеварения сложно устроен, поэтому всегда есть вероятность нарушений на любом этапе переваривания пищи и в любом месте желудочно-кишечного тракта. Интересно, что в кишечнике находится настоящая экосистема хороших и плохих бактерий, от которых зависят многие моменты здоровья (и, конечно, здоровье пищеварительной системы).

Наиболее частые проблемы с пищеварением

Камни в желчном пузыре
Синдром раздраженного кишечника (СРК)
Гастрит - воспаление слизистой желудка
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - поражает нижний сфинктер пищевода Гастропарез - желудок не опорожняется как положено
Пептические язвы - развиваются внутри слизистой желудка / верхней зоне тонкой кишки
Целиакия – аутоиммунный недуг, при котором необходимо исключить глютен
Дивертикулярная болезнь - выпуклости / мешочки, которые образуются в кишечной стенке
Воспалительное заболевание кишечника - объединяющий термин для описания язвенного колита и болезни Крона

Кроме снижения вероятности проблем со здоровьем ЖКТ, поддержка работы пищеварения важна для здоровья на разных уровнях (усвоение питательных соединений, снижение непереносимости ряда продуктов, уменьшение образования токсинов, коррекция иммунитета и воспаления.

Пищевые добавки для нормальной функции пищеварения

Ферменты
Пищеварение начинается в желудке –там еда переваривается с помощью ферментов и кислот. Без здоровой ферментативной активности и кислотного баланса в желудке белки, жиры, углеводы и т.д. не станут расщепляться как положено.

Масло перечной мяты
Этот продукт - полезная пищеварительная добавка. Оказывает успокаивающий эффект, полезен при расстройстве желудка, газах и синдроме раздраженного кишечника.

Полезно знать, что это масло может ухудшить симптоматику гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. А значит, его полезно исключить при данной патологии пищеварения.

Имбирь
Добавка считается успокаивающим средством, улучшает пищеварение. Имбирь имеет свойство облегчать тошноту и рвоту.

Деглицирризинат солодки (ДГЛ)
ДГЛ полезен для больных с расстройствами желудка. Также помогает уничтожать вредоносные бактерии Helicobater pylori у лиц, страдающих язвенной болезнью.

Псиллиум
Это волокна, которые наиболее полезны при запорах. Псиллиум снимает симптоматику запора, позитивно действует на баланс кишечных бактерий.

Пробиотики
Это полезные бактерии в кишечнике. Они улучшают переваривание пищи, синтезируют витамины, уничтожают патогенных агентов. Пробиотики – это ключ для обеспечения нормального баланса микробиоты в кишечнике.

Источник: https://kurs.com.ua/
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