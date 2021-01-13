На Землю надвигаются мощные магнитные бури

Астрофизики прогнозируют, что магнитная буря в январе будет затяжной, но не очень мощной. Следующая магнитная буря будет иметь место — 1 и 2 февраля.





В эти дни многие люди могут почувствовать аритмию сердца, шум в ушах, скачки давления или просто психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться. Медики советуют не планировать на эти дни никаких важных и ответственных дел, хорошо высыпаться, питаться и отдыхать. Также стоит следить за давлением.





Ученые прогнозируют в ближайшем будущем усиление магнитных бурь, поскольку Солнце вошло в «25-й цикл», из-за чего его активность начала расти. Пика звезда достигнет уже в 2025 году.



