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Леди
Красота и здоровье
13 января 21, 13:14
На Землю надвигаются мощные магнитные бури
магнитные бури
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По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря в январе пройдет с 17 по 20 января.
Астрофизики прогнозируют, что магнитная буря в январе будет затяжной, но не очень мощной. Следующая магнитная буря будет иметь место — 1 и 2 февраля.

В эти дни многие люди могут почувствовать аритмию сердца, шум в ушах, скачки давления или просто психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться. Медики советуют не планировать на эти дни никаких важных и ответственных дел, хорошо высыпаться, питаться и отдыхать. Также стоит следить за давлением.

Ученые прогнозируют в ближайшем будущем усиление магнитных бурь, поскольку Солнце вошло в «25-й цикл», из-за чего его активность начала расти. Пика звезда достигнет уже в 2025 году.

Источник: https://journalist.today/
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