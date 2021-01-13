Как правильно совмещать витамины: шпаргалка для здоровья

Чтобы правильно совмещать витамины, необходимо помнить, что они должны правильно распределяться по сочетаемости друг с другом и по времени суток. Потому что есть витамины, которые бодрят, а есть те, которые успокаивают. А также существуют витамины, которые своим действием могут вытеснять друг друга из организма, и тогда от их приема вы не почувствуете никакого эффекта.





Хорошая совместимость витаминов способна обеспечить суточную потребность организма. Если принимать нутрицевтики, которые между собой плохо взаимодействуют, в лучшем случае эффекта от такого лечения не будет, а в худшем – увеличится риск развития побочных эффектов. Поэтому давайте разберемся, какие витамины друг с другом сочетаются, а какие нет.





Совместимость витаминов





С витамином А идеально сочетается витамин Е и витамин С. Витамин Е защищает витамин А от окисления, а витамин С усиливает усвояемость двух других. Кроме того, с витамином А хорошо сочетаются йод, цинк и железо. С витамином Е в тандеме работает и селен.





Отлично сочетаются витамин D, витамин К и витамин С. В пару витамин D и витамин К можно добавить кальций. Витамин К усиливает действие витамина D, а он, в свою очередь, действие кальция, а кальций и витамин К отвечают за прочность и здоровье костей. Также эти витамины хорошо сочетаются с магнием и фосфором.





Давайте рассмотрим отдельно каждый витамин группы В:





Витамин В1 сочетается с витамином С и магнием;

Витамин В2 сочетается с витамином С, витамином D3, железом и витамином В9;

Витамин В3 «дружит» с хромом и цинком;

Витамин В5 сочетается с медью;

Витамин В6 можно сочетать с магнием, витамином D3 и железом;

Витамин В9 (фолиевая кислота) «дружит» с витамином В2, витамином D и железом;

Витамин В12 сочетается с кальцием.





Совмещать не рекомендуется





Прием витамина А и витамина Е не рекомендуется совмещать с медью. Также витамин Е стоит пить отдельно от витамина D и железа: под действием витамина Е эти витамины хуже усваиваются организмом.





Витамин С идеально сочетается с железом и хромом. Каждое из трех веществ служит катализатором для усвоения двух других. Также вместе с витамином С можно принимать витамины А, Е, D3, В1 и В2.





Отдельно друг от друга нужно пить цинк и медь, так как их совместный прием вытесняет друг друга из организма. Также отдельно от цинка рекомендуется принимать железо, кальций, магний, витамин В6 и В9.





Железо не следует пить в один прием с кальцием, магнием, цинком и хромом. Первые три снижают уровень железа, а хром негативно воздействует на способность железа проникать внутрь клетки.





С витаминами группы В все обстоит немного сложнее, потому что многие из них не сочетаются друг с другом.





Витамин В1 не сочетается с витаминами В2, В6 и В12.

Витамин В2 не сочетается с витамином В1 и кальцием.

Витамин В3 «не дружит» с витамином В12.

Витамин В6 не стоит сочетать с витаминами В1, В9, витамином Е и цинком.

Витамин В9 «не дружит» витаминами В6 и В12.

Витамин В12 не сочетается с витаминами В1, В3, В9, витамином С, медью и железом.





Но если речь идет о комплексных препаратах, где уже есть все витамины группы В, то такая форма приема допустима. В комплексах рассчитывается определенное время высвобождения каждого витамина, так что они друг другу не мешают.





Как правильно принимать витамины





Практически все нутрицевтики рекомендуется пить во время еды. Исключение составляют только аминокислоты и коллаген – их стоит принимать натощак, так организм получит более максимальный эффект.





Во время завтрака рекомендуется пить: железо, витамины группы В, йод, витамин D, витамин К, магний цитрат или малат. Эти нутрицевтики могут бодрить, поэтому их прием относят на утреннее время.





В дневное время можно пить: витамины А, Е, D и К, а также медь, цинк, магний цитрат или малат. Прием этих нутрицевтиков допускается в обеденное время, так как некоторые из них не стоит совмещать.





Во время ужина можно принимать: цинк, селен и магний (цитрат, глицинат, таурат, треонат). Эти нутрицевтики обладают успокаивающим эффектом или не влияют на сон. Также нейтральными нутрицевтиками являются витамин С и Омега-3, поэтому их можно пить в любое время суток.





Будьте здоровы!



