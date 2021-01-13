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Леди
Красота и здоровье
13 января 21, 13:17
Как правильно совмещать витамины: шпаргалка для здоровья
витамины
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Нутрициолог, лектор и основательница онлайн-школы здоровья Nina School Нина Ходаковская рассказала о том, какие витамины можно сочетать, чтобы они приносили максимальную пользу организму, а какие наоборот несовместимы между собой.
Чтобы правильно совмещать витамины, необходимо помнить, что они должны правильно распределяться по сочетаемости друг с другом и по времени суток. Потому что есть витамины, которые бодрят, а есть те, которые успокаивают. А также существуют витамины, которые своим действием могут вытеснять друг друга из организма, и тогда от их приема вы не почувствуете никакого эффекта. 

Хорошая совместимость витаминов способна обеспечить суточную потребность организма. Если принимать нутрицевтики, которые между собой плохо взаимодействуют, в лучшем случае эффекта от такого лечения не будет, а в худшем – увеличится риск развития побочных эффектов. Поэтому давайте разберемся, какие витамины друг с другом сочетаются, а какие нет. 

Совместимость витаминов

С витамином А идеально сочетается витамин Е и витамин С. Витамин Е защищает витамин А от окисления, а витамин С усиливает усвояемость двух других. Кроме того, с витамином А хорошо сочетаются йод, цинк и железо. С витамином Е в тандеме работает и селен.

Отлично сочетаются витамин D, витамин К и витамин С. В пару витамин D и витамин К можно добавить кальций. Витамин К усиливает действие витамина D, а он, в свою очередь, действие кальция, а кальций и витамин К отвечают за прочность и здоровье костей. Также эти витамины хорошо сочетаются с магнием и фосфором.

Давайте рассмотрим отдельно каждый витамин группы В:

Витамин В1 сочетается с витамином С и магнием; 
Витамин В2 сочетается с витамином С, витамином D3, железом и витамином В9;
Витамин В3 «дружит»  с хромом и цинком;
Витамин В5 сочетается с медью;
Витамин В6 можно сочетать с магнием, витамином D3 и железом;
Витамин В9 (фолиевая кислота) «дружит» с витамином В2, витамином D и железом;
Витамин В12 сочетается с кальцием.

Совмещать не рекомендуется

Прием витамина А и витамина Е не рекомендуется совмещать с медью. Также витамин Е стоит пить отдельно от витамина D и железа: под действием витамина Е эти витамины хуже усваиваются организмом.

Витамин С идеально сочетается с железом и хромом. Каждое из трех веществ служит катализатором для усвоения двух других. Также вместе с витамином С можно принимать витамины А, Е, D3, В1 и В2.

Отдельно друг от друга нужно пить цинк и медь, так как их совместный прием вытесняет друг друга из организма. Также отдельно от цинка рекомендуется принимать железо, кальций, магний, витамин В6 и В9.

Железо не следует пить в один прием с кальцием, магнием, цинком и хромом. Первые три снижают уровень железа, а хром негативно воздействует на способность железа проникать внутрь клетки.

С витаминами группы В все обстоит немного сложнее, потому что многие из них не сочетаются друг с другом. 

Витамин В1 не сочетается с витаминами В2, В6 и В12. 
Витамин В2 не сочетается с витамином В1 и кальцием.
Витамин В3 «не дружит»  с витамином В12.
Витамин В6 не стоит сочетать с витаминами В1, В9, витамином Е и цинком.
Витамин В9 «не дружит»  витаминами В6 и В12.
Витамин В12 не сочетается с витаминами В1, В3, В9, витамином С, медью и железом. 

Но если речь идет о комплексных препаратах, где уже есть все витамины группы В, то такая форма приема допустима. В комплексах рассчитывается определенное время высвобождения каждого витамина, так что они друг другу не мешают. 

Как правильно принимать витамины

Практически все нутрицевтики рекомендуется пить во время еды. Исключение составляют только аминокислоты и коллаген – их стоит принимать натощак, так организм получит более максимальный эффект. 

Во время завтрака рекомендуется пить: железо, витамины группы В, йод, витамин D, витамин К, магний цитрат или малат. Эти нутрицевтики могут бодрить, поэтому их прием относят на утреннее время. 

В дневное время можно пить: витамины А, Е, D и К, а также медь, цинк, магний цитрат или малат. Прием этих нутрицевтиков допускается в обеденное время, так как некоторые из них не стоит совмещать. 

Во время ужина можно принимать: цинк, селен и магний (цитрат, глицинат, таурат, треонат). Эти нутрицевтики обладают успокаивающим эффектом или не влияют на сон. Также нейтральными нутрицевтиками являются витамин С и Омега-3, поэтому их можно пить в любое время суток. 

Будьте здоровы! 

Источник: https://bhub.com.ua/
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