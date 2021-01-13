Польза и вред семян льна

Например, линамарин равномерно обволакивает желудок и предотвращает всасывание вредных токсинов. Постепенно исчезают внутренние воспаления. Клетчатка очищает организм и увеличивает скорость прохождения еды. Жирные масла (Омега-3 и Омега-6) обладают противовоспалительным и регенерирующим эффектом. Поэтому семена льна помогают при запорах. Причем, количество жирных кислот во льне намного больше, чем в традиционной рыбе и мясе. На заметку: от семян льна в истолченном виде пользы больше, нежели от цельных семян, которые могут не перевариться в желудке.





Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот Омега-3 существенно снижается уровень вредного холестерина в организме, улучшается состояние кожи и волос. Жирные кислоты необходимы для поддержания зрения в норме. Содержание Омега-6 существенно меньше, но и оно вносит свой вклад в защиту сердечно-сосудистой системы.





Полезные свойства





Включение в рацион семян льна, может обеспечить суточную норму витамина B1, магния, марганца, фосфора. Кальций, содержащийся в семенах усваивается почти на 100%, поэтому он незаменим при интенсивном росте детского и подросткового организма, а также диагностированной хрупкости костей. Цинк – необходим при укреплении мужской функции.





Многими исследованиями доказано, что благодаря комплексу свойств, семена льна – хорошая профилактика онкологических заболеваний. Отсутствие в составе глютена, позволяет включать эти семена в безглютеновую диету.





Отдельно стоит остановиться на пользе желудочно-кишечному тракту. Семена льна богаты лигнином и растворимой клетчаткой. Включите их в рацион и получите натуральный и очень эффективный детокс. Такая диета эффективно устраняет запоры, а слизь, которая образовывается вокруг семян, снимает воспаления в желудке и кишечники.





Как принимать?





Учитывая серьезный «послужной список» семян льна, следует знать, как принимать их в тех или иных случаях. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.





При гастрите следует 2 раза в сутки (утром на голодный желудок и на ночь) выпивать по 1 ст. настоя из 1столовой ложки семян, залитых 2 ст. кипящей воды и настоянных в ней не менее часа.





При кишечной атонии нужно залить 2 ч. л. льняного семени полутора стаканчиками кипятка, подождать 10 мин., хорошенько взболтать (взбалтывать нужно в течение 15 мин., не останавливаясь), процедить и выпить полстакана получившейся слизи натощак.





Для усиления иммунитета (особенно у детей) следует смешать 3 ч. л. перемолотых семян льна с 1 ч. л. сахара или меда и принимать эту смесь не менее 3-х раз в день межу приемами пищи.





Снять воспаление и притупить болевые ощущения при артрите может льняное семя, прогретое на сковороде и пересыпанное в тканевый мешочек. Этот мешочек нужно прикладывать к больному месту – и боль уйдет.





2 ч. л. семян льна, проваренные в течение 15 мин в полутора стаканах воды, потом настоянные 10 мин. и процеженные, облегчат симптомы подагры. Пить их нужно 5 раз в сутки по 1 ст. л.





Страдающим сахарным диабетом рекомендуется настоять в 1 ст. холодной прокипяченной водички 3 ч. л. льняного семени, регулярно мешая их в течение 3 часов. Затем смесь цедят через ситечко или марлю и выпивают на ночь, чтобы снизить количество сахара в крови.





Слизью настоянных на воде семечек льна излечивают ожоги и нарывы, фурункулы и ячмени.





Вред семян льна и противопоказания





От них следует отказаться женщинам при поликистозе яичников, фиброме и эндометриозе.





С осторожностью их нужно употреблять во время беременности. Кормящим мамам тоже лучше не злоупотреблять этой биодобавкой.





Мужчинам нельзя принимать льняное семя при проблемах с предстательной железой. Дело в том, что лен считается женским растением и может оказать негативное влияние на мужскую гормональную сферу.





Семена льна ни в коем случае нельзя употреблять при камнях в почках и мочевом пузыре.





От них лучше воздержаться и при обострении воспалительных процессов в желудке (или принимать только слизь без самих семечек).





Противопоказанием к употреблению семян льна является и индивидуальная непереносимость данного продукта или каких-то компонентов его состава.



