Пять главных компонентов в продуктах, помогающих снизить вес

В этот список эксперты включили мононенасыщенные жиры. Они, например, содержатся в авокадо, миндале и оливковом масле. Этот компонент не только помогает избавляться от лишнего веса, но и улучшает состояние ногтей, волос и кожи.





Полезными для фигуры являются растительные волокна. Они выступают препятствием для возвращения лишних килограммов после завершения диеты.





В ежедневный рацион желающим похудеть специалисты рекомендовали включить животные белки. Компоненты, входящие в состав говядины, рыбы, мяса птицы, кисломолочных продуктов, повышают скорость обмена веществ, снижают аппетит, нормализуют уровень гормонов, контролирующих процесс похудения, утверждают медики.





К активному сжиганию жира приводит кетон, содержащийся в малине, он участвует в расщеплении жирных кислот. Это вещество также встречается в клюкве, бруснике, ежевике. Полезным для организма является присутствующий в белом и зеленом чае компонент галлат эпигаллокатехина. Ученые установили, что это вещество снижает риск онкологии, уменьшает воспалительные процессы в организме и помогает избавляться от лишнего веса.





Имеются противопоказания. Прежде требуется консультация специалиста. При проблемах со здоровьем не занимайтесь самолечением.



