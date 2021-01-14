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Леди
Красота и здоровье
14 января 21, 12:23
Пять главных компонентов в продуктах, помогающих снизить вес
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Ученые установили пять компонентов, которые должны присутствовать в продуктах, чтобы быстро и эффективно худеть.
В этот список эксперты включили мононенасыщенные жиры. Они, например, содержатся в авокадо, миндале и оливковом масле. Этот компонент не только помогает избавляться от лишнего веса, но и улучшает состояние ногтей, волос и кожи.

Полезными для фигуры являются растительные волокна. Они выступают препятствием для возвращения лишних килограммов после завершения диеты.

В ежедневный рацион желающим похудеть специалисты рекомендовали включить животные белки. Компоненты, входящие в состав говядины, рыбы, мяса птицы, кисломолочных продуктов, повышают скорость обмена веществ, снижают аппетит, нормализуют уровень гормонов, контролирующих процесс похудения, утверждают медики.

К активному сжиганию жира приводит кетон, содержащийся в малине, он участвует в расщеплении жирных кислот. Это вещество также встречается в клюкве, бруснике, ежевике. Полезным для организма является присутствующий в белом и зеленом чае компонент галлат эпигаллокатехина. Ученые установили, что это вещество снижает риск онкологии, уменьшает воспалительные процессы в организме и помогает избавляться от лишнего веса.

Имеются противопоказания. Прежде требуется консультация специалиста. При проблемах со здоровьем не занимайтесь самолечением.

Источник: https://changeua.com/
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