Гололедица: как избежать травм – советы медиков

Итак, чтобы избежать травм, а также добраться до места назначения целыми и невредимыми





- Надевайте удобную обувь на устойчивой (желательно рифленой подошве). Девушкам лучше не носить обувь на высоком каблуке, шпильке.





- Передвигайтесь по снегу с повышенной осторожностью. Старайтесь обходить обледеневшие места. Ходите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях, опираясь на всю ступню.





- Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу, особенно в неположенных местах. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге увеличивается.





- На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.





- Руки при ходьбе нельзя держать в карманах — это повышает вероятность травм при падении. При спуске со ступенек держитесь за перила.





- Беременным женщинам не стоит выходить на улицу без сопровождения.





- В зимние морозы категорически не рекомендуется употреблять алкоголь перед выходом на улицу. В состоянии опьянения можно получить очень тяжелые травмы.





- Одежда должна быть свободной и многослойной, чтобы удерживать тепло в прослойках воздуха между слоями одежды. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.





- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Перед выходом на улицу открытые участки тела можно смазать защитным кремом.





- Ноги должны быть в тепле и сухости. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.





- Как только на прогулке вы почувствовали замерзание, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место (магазин, кафе, подъезд).





- У детей терморегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории людей более подвержены переохлаждению и обморожениям.





Если через какое-то время после падения вы почувствовали боль в голове или суставах, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь в травмпункт! Но лучше вообще не выходить в непогоду на улицу и остаться дома, если есть такая возможность.



