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Леди
Красота и здоровье
14 января 21, 12:30
Гололедица: как избежать травм – советы медиков
Гололедица
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В связи с ухудшением погодных условий – гололедицы после снегопада, медики напоминают горожанам о необходимости соблюдать элементарные меры безопасности во время пребывании на улице.
Итак, чтобы избежать травм,  а также добраться до места назначения целыми и невредимыми

- Надевайте удобную обувь на устойчивой (желательно рифленой подошве). Девушкам лучше не носить обувь на высоком каблуке, шпильке.

- Передвигайтесь по снегу с повышенной осторожностью. Старайтесь обходить обледеневшие места. Ходите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях, опираясь на всю ступню.

- Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу, особенно в неположенных местах. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге увеличивается.

- На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.

- Руки при ходьбе нельзя держать в карманах — это повышает вероятность травм при падении. При спуске со ступенек держитесь за перила.

- Беременным женщинам не стоит выходить на улицу без сопровождения.

- В зимние морозы категорически не рекомендуется употреблять алкоголь перед выходом на улицу. В состоянии опьянения можно получить очень тяжелые травмы.

- Одежда должна быть свободной и многослойной, чтобы удерживать тепло в прослойках воздуха между слоями одежды. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Перед выходом на улицу открытые участки тела можно смазать защитным кремом.

- Ноги должны быть в тепле и сухости. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.

- Как только на прогулке вы почувствовали замерзание, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место (магазин, кафе, подъезд).

- У детей терморегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории людей более подвержены переохлаждению и обморожениям.

Если через какое-то время после падения вы почувствовали боль в голове или суставах, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь в травмпункт! Но лучше вообще не выходить в непогоду на улицу и остаться дома, если есть такая возможность.

Источник: https://odessa-life.od.ua/
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