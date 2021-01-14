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Леди
Красота и здоровье
14 января 21, 12:33
Можно ли кипятить воду повторно
вода
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Вопрос, который интересует многих!
По поводу кипячения воды существует огромное количество мифов и домыслов. Есть мнение, что повторно кипятить воду нельзя, поскольку она становится "тяжелой" из-за высокой концентрации дейтерия. Так ли это на самом деле?

Медики отмечают, что дейтерий на самом деле выделяется при термической обработке водопроводной воды, в которой содержится хлор. Зачастую его добавляют в водопровод для того, чтобы обеззаразить воду.

В малых количествах дейтерий не опасен для человеческого организма. Проблемы могут возникнуть лишь при значительном превышении дозировки.

Чтобы доза дейтерия стала опасной, необходимо вскипятить в чайнике объём воды, который в 300 миллионов раз (!!!) превышает массу нашей планеты. Согласно этому, повторное кипячение воды не делает её опасной для употребления.

Источник: https://clutch.net.ua/
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