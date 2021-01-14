Улыбка на миллион: 5 важных правил ухода за зубами

Для её осуществления нужно тщательно ухаживать за полостью рта, ведь в добавок к красивым фото это ещё и профилактика более 60 заболеваний, которые провоцируют бактерии ротовой полости. Делаем улыбку здоровой и красивой без виниров и имплантов.





Тройной удар





Правильная гигиена рта — очищение в три этапа: зубная нить помогает избавиться от остатков пищи, чистка щёткой справляется с налётом, а ополаскиватель нокаутирует микробы и бактерии. Сделай основательную чистку своим ежедневным ритуалом, где каждый этап длится 1-2 минуты. Можешь слушать расслабляющий плейлист или аудиокнигу, чтобы время не тянулось мучительно долго.





Пост сдал, пост принял





Стоматологи рекомендуют менять щётку каждые 2-3 месяца, в зависимости от изношенности щетины. Выбирать новую, кстати, нужно индивидуально — в зависимости от чувствительности зубов, а пасту — с низкой абразивностью, чтобы не повредить эмаль.





Никакой еды





Не всё время, конечно, а только после чистки зубов. Иначе смысл процедуры теряется, а съеденный сахар и кислота набросятся на незащищённую эмаль как ковид на 2020 год, и тогда уже образование бактерий и вредных микроорганизмов неизбежно. После гигиены специалисты советуют воздержаться от еды на час, так что лучше поешь до.





Сахарная помощь





Ещё одно подтверждение того, что сахар не так страшен. Не белый, но всё-таки! Ксилит — безвредный берёзовый сахар, который препятствует размножению опасных бактерий, тем самым защищая наши дёсна. А ещё он укрепляет эмаль и препятствует развитию кариеса — кажется стоит поискать пасту с ксилитом в составе и прикупить пару упаковок жвачки с ним.





Визит по расписанию





В детстве большинство из нас боятся походов к стоматологу, но сейчас логичнее боятся последствий от их отсутствия. Врачи рекомендуют проводить профессиональную гигиену ротовой полости минимум раз в полгода, и раз в такой же промежуток приходить на плановый осмотр к специалисту — здоровая улыбка того стоит, что уж там.



