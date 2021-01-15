Как избежать обморожения: рекомендации врача

«В эти выходные в Днепре синоптики прогнозируют значительное похолодание. Стоит помнить, что низкие температуры могут навредить человеку и даже привести к смерти. Обморожения можно получить даже если температура на улице 0 градусов по Цельсию - при условии высокой влажности. Даже если вы хорошо одеты, более 30 минут на улице без необходимости проводить не нужно — это может привести к повреждению тканей. Особенно это касается людей преклонного возраста, детей и людей с хроническими болезнями, которые повреждают сосуды», - рассказал врач.





Сергей Стажевский подчеркнул: если уж человек получил повреждения тканей из-за холода, не нужно заниматься самолечением, ведь это может привести к осложнениям.





«Нельзя растирать конечности снегом или шерстяными предметами. Конечно, нужно зайти в теплое помещение, начать согреваться и вызвать скорую, которая оценит ваше состояние и отвезет в хирургическое отделение, где лечат такие повреждения», - говорит врач-комбустиолог высшей категории.



