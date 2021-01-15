Преимущества воды с лимоном для здоровья

Влияние данного напитка на организм объяснила врач Мария Матвеева.





Вода с лимоном помогает очистить организм от вредных токсинов. Мария Матвеева считает этот напиток сильным детоксикантом, если нет никаких ограничений для его применения. Врач напомнила, что привычка выпивать с утра стакан воды не может навредить здоровью, поэтому посоветовала начинать день таким образом.





Диетолог считает, что многие столкнулись с дегидрацией организма из-за употребления алкоголя в новогодние праздники. При желании восполнить водный баланс эксперт посоветовала понять принципы включения в рацион жидкости. В частности, она должна соответствовать комфортной температуре, а еще следует отказаться от газировки. Минеральную воду стоит употреблять на постоянной основе исключительно по назначению врача.



