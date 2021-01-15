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Леди
Красота и здоровье
15 января 21, 13:04
Преимущества воды с лимоном для здоровья
вода с лимоном
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Диетолог напомнил о преимуществах употребления воды с лимоном.
Влияние данного напитка на организм объяснила врач Мария Матвеева.

Вода с лимоном помогает очистить организм от вредных токсинов. Мария Матвеева считает этот напиток сильным детоксикантом, если нет никаких ограничений для его применения. Врач напомнила, что привычка выпивать с утра стакан воды не может навредить здоровью, поэтому посоветовала начинать день таким образом.

Диетолог считает, что многие столкнулись с дегидрацией организма из-за употребления алкоголя в новогодние праздники. При желании восполнить водный баланс эксперт посоветовала понять принципы включения в рацион жидкости. В частности, она должна соответствовать комфортной температуре, а еще следует отказаться от газировки. Минеральную воду стоит употреблять на постоянной основе исключительно по назначению врача.

Источник: https://newsyou.info/
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