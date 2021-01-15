5 напитков, которые помогут избавиться от отеков

Избавиться от отеков в короткий срок помогут специальные напитки!





Отечность — одна из самых неприятных патологий, которая может быть спровоцирована разными причинами — как гормональными, так и нарушениями в области ЖКТ. Специальные напитки, приготовленные из разных полезных фруктов, ягод и трав способны исправить ситуацию.





ЧАЙ ИЗ ОДУВАНЧИКА

По данным ученых, одуванчик обладает мочегонным свойством и богат калием, снижающим уровень натрия в организме. Для приготовления напитка залейте одну чайную ложку сушеного одуванчика горячей водой. Оставьте на 10 минут, затем процедите. Пить отвар необходимо три раза в неделю. При этом перед употреблением такого чая следует проконсультироваться с врачом, поскольку он может помешать действию некоторых лекарств.





ЛИМОННЫЙ СОК

Вывести лишнюю жидкость и токсины из организма поможет лимонный сок, поскольку является сильным детоксикатором. Для приготовления смешайте с теплой водой две столовые ложки сока. При желании можно добавить мед. Пить рекомендуется один раз в день, пока отечность не исчезнет.





ЧАЙ ИЗ ПЕТРУШКИ

Еще одно природное мочегонное средство, которое поможет быстро избавиться от отеков. Напиток отлично снижает уровень жидкости в организме и тем самым борется со вздутием живота. Для приготовления нужно залить две чайные ложки сушеных листьев петрушки стаканом кипятка. Чай должен настояться 10 минут, после чего его необходимо процедить. Рекомендуется пить до трех раз в день.





КЛЮКВЕННЫЙ СОК

О пользе клюквенного сока известно давно. Это одно из самых популярных домашних средств для поддержания здоровья и лечения простуды. Напиток богат витаминами и микроэлементами (магний, калий и кальций), запускающими все процессы в нашем организме. Также он способствует борьбе с задержкой жидкости. Пейте по стакану несладкого клюквенного сока каждый день, и отеки перестанут быть проблемой.





СЕМЕНА ФЕНХЕЛЯ

Результаты научных исследований показали, что семена фенхеля тоже действуют как мочегонное средство. Они способствуют выводу из организма натрия и воды, что в итоге снижает отечность. Кроме того, борются со скоплением токсинов и нейтрализуют газы. Для приготовления настойки залить одну чайную ложку семян стаканом горячей воды, а после процедить. Пить три раза в день, пока состояние с отеками не улучшится.



