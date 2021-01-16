Как узнать, что вы переболели коронавирусом

Главные признаки, по которым можно определить, что у вас коронавирус, даже без сдачи ПЛР-теста:







Синдром усталости

Симптомом COVID-19 может быть чувство необычайно сильной усталости, утомляемости или апатии. Оно появляется из-за того, что в организме происходит процесс интоксикации. На усталость стоит обратить внимание, если она не является следствием длительного переутомления.





Потеря обоняния

Временная аносмия (утрата способности чувствовать запахи) является одним из самых распространенных симптомов коронавируса. Инфекция вызывает поражение нервных окончаний в периферийной и центральной нервной системе. Со временем обоняние медленно возвращается.





Боль в животе

У некоторых пациентов боль в животе может быть самостоятельным симптомом. Но иногда она означает развитие пневмонии в нижних долях легких. Также у инфицированных возможна диарея, так как микробиом кишечника играет важную роль в борьбе организма с заболеванием.





"Ковидные" пальцы или язык

У тех, кто заразился коронавирусом в легкой форме, появляется сыпь на пальцах рук или ног. Симптом обычно наблюдается у детей или у молодежи. Кроме того, COVID-19 может повлиять на здоровье полости рта – инфицировать кровеносные сосуды и нарушить приток крови к деснам, зубов и языка, вызывая боль и повреждения.





Воспаление глаз

У ряда пациентов с COVID-19 проявлялся легкий фолликулярный конъюнктивит – налитые кровью глаза или жжение в их области, скопление гноя, который прилипает к ресницам, зуд в глазах. Этот симптом относительно редкий – встречается примерно у 3% людей, перенесших коронавирусную болезнь.





Головокружение или потеря слуха

Еще одной признаком бессимптомного COVID-19 является головокружение, "туман" в голове, ощущение внезапной шаткости или неустойчивости на ногах. Также многие люди страдают от потери слуха или шума в ушах в течение нескольких месяцев после обнаруженной инфекции.





Потеря волос

Объяснить выпадение волос у перенесших коронавирус можно иммунным ответом. COVID-19, как и другие вирусные инфекции, провоцирует иммунитет, тем самым стимулируя аутоиммунные реакции. Волосяные луковицы являются очень иммунозависимыми, в результате чего они могут чаще других страдать при проявлении аутоиммунных реакций.





Затрудненное дыхание

Если вам трудно перевести дух или дышится тяжелее, чем обычно, тогда вы можете страдать повреждением легких из-за коронавируса. У обследованных пациентов проблемы с дыханием наблюдались в течение нескольких месяцев после заражения.





Тревога или бессонница

Согласно исследованию ученых из Оксфордского университета, в течение трех месяцев после положительного теста COVID-19, каждый пятый пациент впервые получил диагноз тревожности, депрессии или бессонницы. Это примерно вдвое чаще, чем у людей без коронавируса.



