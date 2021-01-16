Магнитные бури в феврале 2021: даты и как уберечься

О датах колебаний магнитосферы и о том, как уберечься от их воздействия.





Магнитная буря 7-10 февраля 2021 года

7 февраля начнется магнитный всплеск средней интенсивности, который продлится до 10 февраля. Пик бури придется на 9 февраля.





Магнитная буря 15 февраля 2021 года

В понедельник, 15 февраля, ожидается сильная магнитная буря, пик которой придется на дневное время. И хотя продлится она недолго, многие люди могут почувствовать слабость и ухудшение самочувствия.





Магнитная буря 22 февраля 2021 года

Геомагнитное колебание 22 февраля, по прогнозу специалистов, является всплеском средней силы. Ожидается, что оно будет непродолжительным.





Магнитная буря 27 февраля 2021 года

27 февраля ожидается слабая магнитная буря. Для многих она пройдет незаметно, однако метеочувствительным людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний, стоит иметь необходимые лекарства и препараты под рукой.





Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли. Их вызывают сильные потоки солнечного ветра, направленные в сторону нашей атмосферы.





Во время магнитных бурь многие, особенно метеочувствительные люди, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими хроническими заболеваниями, могут жаловаться на упадок сил и проблемы со здоровьем: головную боль, скачки давления, перепады настроения.





Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы минимизировать воздействие магнитных бурь на самочувствие, стоит придерживаться основных правил здорового образа жизни, таких как:





полноценные сон и питание,





физическая активность,





прогулки на воздухе (но не под лучами солнца),





отказ от вредных привычек,





отказ от кофе,





употребление не менее двух литров воды в день.



