Многие девушки пробуют восстановить это с помощью народных средств, некоторые из которых действительно пугают.





Есть народные советы по уходу за волосами зимой.





Лук





Популярным народным средством от выпадения волос являются маски из лука и лукового сока. Считается, что он укрепляет корни и стимулирует кровообращение. Для приготовления такой маски необходимо измельчить свежий лук и нанести полученную кашицу на голову, втирая в кожу и корни волос. Потом следует обернуть голову полотенцем и подождать 20-30 минут, а затем помыть голову шампунем.





Эффективность такого средства естественно не доказана. Плюс вряд ли любой девушке будет приятен луковый аромат, с которым необходимо будет ходить как минимум полчаса. А процесс снятия маски также может затянуться – полностью смыть луковую кашицу не так просто.





Соль





В кристаллах соли есть полезные для кожи головы микроэлементы и минералы, которые помогают нормализовать кровообращение кожи головы и укреплять корни. К тому же, соль позволяет очищать и обеспечивать глубокий пилинг.





Самый простой способ – сделать скраб из соли мелкого помола, просто нанеся ее на влажные волосы. Если же вас беспокоит проблема выпадения волос – попробуйте сделать маску из соли. Для этого необходимо смешать столовую ложку соли с сухим порошком горчицы, добавить один желток и пару ложек растительного масла. Полученную массу нанести на полчаса на волосы, равномерно распределив на всей длине. Затем смыть с помощью шампуня.





Отметим, что если у вас поврежденные волосы или сухая кожа головы, то такой уход вам не подойдет, а лишь еще больше травмирует их.





Рис





Еще одним нетрадиционным средством для укрепления волос является рисовая маска – она восстанавливает и увлажняет сухие волосы.





Для начала засыпаем белый нешлифованный рис в кипящую воду и варим на среднем огне в течение 10-12 минут. Емкость с крышкой необходимо оставить при комнатной температуре на 15 минут для получения наиболее концентрированного рисового раствора. Затем отвар процеживаем от зерен, добавляем масляную основу (касторовое и репейное масло) и тщательно перемешиваем.





Далее необходимо нанести маску на волосы и зафиксировать полотенцем или полиэтиленом, а через 20-30 минут смыть водой.





Черствый хлеб





Приготовить эффективное средство можно и из черствого хлеба. Небольшой кусочек замачиваем в кипятке до формирования однородной кашицы, после чего смешиваем с желтком. Маска наносится на волосы и удаляется через 30 минут. Регулярное использование средства в уходе за локонами останавливает выпадение и делает волосы шикарными.





Чеснок





Еще одним средством против облысения считается чеснок. Также, как и лук, он усиливает приток крови к коже головы, а также в нем есть минералы и витамины В и С.





Самый простой, но далеко неприятный способ – сделать маску для волос. Для этого необходимо выдавить зубчик чеснока и полученную кашицу нанести на кожу головы, втирая массажными движениями.





Отметим, что после применения такой маски даже после мытья головы с шампунем все равно на волосах может остаться неприятный чесночный запах. Чтобы избавиться от него, необходимо приготовить уксусный раствор в пропорции 1:3 (уксус и вода) и ополоснуть им волосы.





Ранее американские ученые обнаружили связь генов, отвечающих за цвет волос, с генами, контролирующими иммунную систему организма. По их словам, ген MITF, связанный с регуляцией уровня интерферонов, противостоящих бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Это, в свою очередь, приводит к поседению волос.



