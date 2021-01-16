Самые вредные и полезные супы

Ученые и диетологи до сих пор продолжают споры о том, является ли суп полезным блюдом или без него можно спокойно обойтись. Специалисты утверждают, что первое блюдо – это дань традициям, хотя они легко усваиваются, помогают запустить процесс пищеварения и даже способствуют похудению.





Самый полезный суп





По мнению большинства диетологов, самыми полезными супами считаются бульоны на нежирном мясе, овощные супы-пюре, уха из морской рыбы и грибной крем-суп. Как сообщается в статье на сайте Hochu.ua, такие супы в теплом виде очень полезны для желудка, хорошо перевариваются и даже помогаю усваиваться другим блюдам.





Супы с брокколи, из помидоров или тыквы защищают организм от нескольких видов рака благодаря своим питательным свойствам. Такие супы способны улучшить зрение, общее состояние здоровье и повысить сопротивляемость организма.





Самый вредный суп





Медики назвали первое блюдо, от которого стоит категорически отказаться. В топе таких супов – солянка. Диетологи объясняют, что самая главная проблема в составе этого супа: разные виды переработанного мяса, колбаса, сосиски, копчености, солености и острые приправы.





Такой суп становится очень опасным для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, с нарушением холестеринового обмена, а также с проблемами ЖКТ.





Кроме того, солянка может привести к атеросклерозу и вызвать сильнейшее раздражение желудка.



