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Леди
Красота и здоровье
16 января 21, 13:11
Самые вредные и полезные супы
суп
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Супы являются неотъемлемой частью рациона большинства украинцев.
Ученые и диетологи до сих пор продолжают споры о том, является ли суп полезным блюдом или без него можно спокойно обойтись. Специалисты утверждают, что первое блюдо – это дань традициям, хотя они легко усваиваются, помогают запустить процесс пищеварения и даже способствуют похудению.

Самый полезный суп

По мнению большинства диетологов, самыми полезными супами считаются бульоны на нежирном мясе, овощные супы-пюре, уха из морской рыбы и грибной крем-суп. Как сообщается в статье на сайте Hochu.ua, такие супы в теплом виде очень полезны для желудка, хорошо перевариваются и даже помогаю усваиваться другим блюдам.

Супы с брокколи, из помидоров или тыквы защищают организм от нескольких видов рака благодаря своим питательным свойствам. Такие супы способны улучшить зрение, общее состояние здоровье и повысить сопротивляемость организма.

Самый вредный суп

Медики назвали первое блюдо, от которого стоит категорически отказаться. В топе таких супов – солянка. Диетологи объясняют, что самая главная проблема в составе этого супа: разные виды переработанного мяса, колбаса, сосиски, копчености, солености и острые приправы.

Такой суп становится очень опасным для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, с нарушением холестеринового обмена, а также с проблемами ЖКТ.

Кроме того, солянка может привести к атеросклерозу и вызвать сильнейшее раздражение желудка.

Источник: https://newsyou.info/
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