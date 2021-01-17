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Леди
Красота и здоровье
17 января 21, 14:24
Назван овощ для долголетия
Брюссельская капуста
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Многие, особенно дети, скептически относятся к растительным продуктам. Однако специалисты напомнили об их свойствах, которые могут комплексно укрепить организм и приблизить к долголетию.
Не все готовы включать в ежедневный рацион овощи – например, брюссельскую капусту. Эксперты считают, что особая нелюбовь к ней со стороны детей и подростков вызвана горьковатым вкусом продукта. Отвращение к горькому и кислому, в свою очередь, является инстинктом самосохранения, особенно потому, что многие токсины имеют схожие вкусовые профили.

Чтобы побороть нелюбовь к брюссельской капусте, специалисты рекомендуют готовить салат с ней в составе. В блюдо также предлагается добавить миндаль, изюм и пармезан. Возможно тогда, считают эксперты, ребенок не будет сопротивляться, а его рацион станет более полезным.

Отмечается, что одна чашка вареной брюссельской капусты содержит около четырех граммов клетчатки, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Кроме того, пищевые волокна помогают питать «хорошие» бактерии в кишечнике, способные повысить настроение и иммунитет, а также обладают противовоспалительными свойствами.

Такой же объем брюссельской капусты содержит более 150% минимальной суточной нормы витамина С. Это необходимое питательное вещество действует как антиоксидант, повышает иммунитет и укрепляет здоровье глаз, улучшает усвоение железа и играет решающую роль в выработке коллагена для здоровой кожи.

Брюссельская капуста богата полезными антиоксидантами. Результаты одного исследования показали, что участники, которые потребляли, по крайней мере, две чашки брюссельской капусты в день, уменьшали уровень повреждений на клеточном уровне на 30%.

Источник: https://golos.ua/
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