Назван овощ для долголетия

Не все готовы включать в ежедневный рацион овощи – например, брюссельскую капусту. Эксперты считают, что особая нелюбовь к ней со стороны детей и подростков вызвана горьковатым вкусом продукта. Отвращение к горькому и кислому, в свою очередь, является инстинктом самосохранения, особенно потому, что многие токсины имеют схожие вкусовые профили.





Чтобы побороть нелюбовь к брюссельской капусте, специалисты рекомендуют готовить салат с ней в составе. В блюдо также предлагается добавить миндаль, изюм и пармезан. Возможно тогда, считают эксперты, ребенок не будет сопротивляться, а его рацион станет более полезным.





Отмечается, что одна чашка вареной брюссельской капусты содержит около четырех граммов клетчатки, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Кроме того, пищевые волокна помогают питать «хорошие» бактерии в кишечнике, способные повысить настроение и иммунитет, а также обладают противовоспалительными свойствами.





Такой же объем брюссельской капусты содержит более 150% минимальной суточной нормы витамина С. Это необходимое питательное вещество действует как антиоксидант, повышает иммунитет и укрепляет здоровье глаз, улучшает усвоение железа и играет решающую роль в выработке коллагена для здоровой кожи.





Брюссельская капуста богата полезными антиоксидантами. Результаты одного исследования показали, что участники, которые потребляли, по крайней мере, две чашки брюссельской капусты в день, уменьшали уровень повреждений на клеточном уровне на 30%.



