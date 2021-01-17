Фрукты, которые можно есть при диабете

Поэтому людям, которые страдают от диабета, нужно подходить с осторожностью к выбору и употреблению этого на первый взгляд полезного продукта.





Доктор медицинских наук, диетолог Фара З. Хан отметила, что фруктоза и глюкоза во фруктах отличаются от сахаров в конфетах и других сладостях. Также в растительном продукте есть клетчатка, передает GH.





По словам специалиста, это будет замедлять процесс переваривания пищи. В результате резкого скачка сахара в крови не случится от употребления свежих или замороженных фруктов. При этом она отдельно уточнила, какие из них точно можно есть диабетикам.





Так, Хан посоветовала употреблять яблоки, груши, клубнику, ежевику и персики. Также в список вошли киви, апельсины, вишня, мускусная дыня и бананы. При этом последние нужно брать зелеными. Дело в том, что по мере созревания количество сахара в них увеличивается.





Диетолог подчеркнула, что каждый из названных фруктов обладает несомненной пользой для здоровья за счет набора витаминов и микроэлементов. Однако все равно важно соблюдать норму. В частности, фрукты рекомендуется выбирать маленьких или средних размеров и употреблять не больше одного, а порции ягод лучше «измерять» стаканами.





Еще больше пользы от перечисленных фруктов будет, если добавлять их в творог или овсянку. Как отметила Хан, тогда они будут перевариваться медленнее, что положительно скажется на уровне сахара в крови.



