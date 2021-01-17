Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.93
USD
28.10
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
17 января 21, 14:34
Эффективное упражнение для снижения артериального давления
давление
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наблюдениями поделились специалисты из Канады.
Эффективным способом снизить артериальное давление оказалась растяжка.

Это упражнение действует на сердечно-сосудистую систему лучше, чем ходьба. Соответствующее заключение сделали канадские ученые, их исследование опубликовал научный журнал Journal of Physical Activity and Health (перевод — lenta.ru).

При этом, как подчеркнули авторы работы, людям с гипертонией рекомендуется продолжать заниматься ходьбой, а также кататься на велосипеде и лыжах — эти активности способствуют сжиганию жира, снижают уровень холестерина и сахара в крови. Растяжку они назвали более удобной в домашних условиях: она не требует много времени, ее не надо подстраивать под погоду, а также ей можно заниматься во время просмотра кино.

«Когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете и все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая крупные артерии. Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится, а значит — не будет повышаться артериальное давление», — пояснили эксперты из университета Саскачевана.

Ранее сообщалось, что разница в измерении артериального давления на левой и правой руке может указывать на высокий риск возникновения инсульта, инфаркта и, как следствие, скорой смерти. Верхним пределом нормы оказалась разница в 10 миллиметров ртутного столба.

Источник: https://charter97.org/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разгрузочный день для похудения: все, что нужно знать
noimageФрукты, которые можно есть при диабете
noimageНазван овощ для долголетия
Лента новостей