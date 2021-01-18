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Леди
Красота и здоровье
18 января 21, 11:50
Врач рассказала, кому противопоказан имбирь
имбирь
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Как только началась пандемия коронавируса, продажи имбиря резко возросли.
Несмотря на то, что этот продукт имеет множество полезных свойств, употреблять его можно далеко не всем.

Диетолог Мария Черняева сообщила, что имбирь усиливает работу антикоагулянтов или лекарств для разжижения крови. Они предназначены для профилактики тромбов.

"Имбирь может усиливать действие кроверазжижающих препаратов. Он сам по себе обладает кроверазжижающим действием. Кроме того, имбирь может оказывать негативное влияние при болезнях желчного пузыря, так как увеличивается желчеотток. При обострении каких-то воспалительных изменений слизистой желудка тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом", — сообщила диетолог.

Людям, которые не имеют противопоказаний к употреблению имбиря, стоит знать, что к полезным свойствам растения относятся:

имбирь при морской болезни и токсикозе у беременных, снимает тошноту (в свежем виде (пожевать кусочек) или в виде напитка);
положительно влияет на пищеварение и ускоряет метаболизм;
помогает справиться с метеоризмом, вздутием живота, коликами;
оказывает легкое слабительное действие;
укрепляет зубы и десна;
нормализует кровообращение, снижает давление, укрепляет сердечную мышцу;
оказывает общеукрепляющее действие;
используется в борьбе с глистами;
улучшает состояние кожи;
положительно влияет на нервную систему.

Источник: https://clutch.net.ua/
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