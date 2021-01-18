Ягоды для профилактики вирусных заболеваний

Употребление всего ста граммов продукта усиливает противоинфекционный иммунитет.





Ягоды содержат витамины A, B, С, D, а также многочисленные антиоксиданты. Их лучше чередовать, поскольку они имеют разный состав.





Например, черная смородина чрезвычайно богата витамином С. Черника обладает доказанным антиоксидантным эффектом. Малина может способствовать разжижению крови, иногда это жизненно необходимо.





Клюквенный морс — идеальный напиток для лечения простуды. Чтобы полезные вещества не утратили своих свойств, его не стоит долго варить, а сахар лучше заменить мёдом (но класть мёд нужно в остывший морс).





Клюква и напитки из неё запрещены людям с гастритом с повышенной кислотностью. Также она может навредить тем, кто страдает от камней в почках.





Как обычно, следует знать меру — излишнее употребление ягод может вызвать проблемы с пищеварением, а также повредить зубную эмаль, напоминают медики. После каждого употребления морса или ягод желательно хорошо прополаскивать рот.



