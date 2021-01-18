Минус 5 килограммов за 7 дней: детали бразильской диеты

Продолжительность: 7 дней. Результат: минус 3–5 кг





Каждый день диеты предполагает пятиразовое питание, преимущественно состоящее из нежирного мяса или рыбы, фруктов, овощей и соков. В меню можно включать нежирные бульоны и соусы, а вот об остром лучше забыть на всю неделю, также не рекомендуется использовать пряности.





Это довольно жесткая диета, поэтому она не подойдет тем, кто имеет проблемы со здоровьем, а также беременным и кормящим женщинам.





Перед тем как сесть на диету лучше проконсультироваться с врачом.





День первый





Завтрак: 1 апельсин, 1 банан и 1 стакан цитрусового сока.

Второй завтрак: 1 гренка и 1 стакан сока зеленого яблока.

Обед: 100 г паровой рыбы, 100 г сырых овощей.

Ужин: 100 г паровой рыбы и 100 г сырых овощей.

Перед сном: 1 стакан сока цитрусовых и 1 гренка.





День второй





Завтрак: 1 яйцо «пашот» и 1 стакан сока зеленого яблока.

Второй завтрак: 1 гренка и 1 стакан сока из яблок.

Обед: 100 г отварного диетического мяса, 2 испеченных клубня картофеля и 6 листов салата.

Ужин: салат из 50 г мяса, 1 яйца вареного, 2 ложек зеленого горошка и нескольких листьев салата.

Перед сном: стакан сока зеленых яблок и 1 гренка.





День третий





Завтрак: 1 гренка и 1 стакан обезжиренного молока.

Второй завтрак: 100 г творога 0% жирности.

Обед: 100 г запаренного риса, салат из 50 г зелени, 50 г белокочанной капусты и 50 г мякоти лимона.

Ужин: 100 г отварного мяса, 1 зеленое яблоко, 4 больших листа салата.

Перед сном: 1 гренка и стакан сока из яблок.





День четвертый





Завтрак: четверть мякоти небольшого ананаса и 1 стакан сока ананаса.

Второй завтрак: 1 гренка и стакан сока ананаса.

Обед: 100 г мяса на пару, 30 г сыра и 1 апельсин.

Ужин: 2 испеченных клубня картофеля, 140 г тертой моркови, сдобренной парой капель льняного масла.

Перед сном: 1 гренка и стакан сока ананаса.





День пятый





Завтрак: 1 гренка и 1 стакан мангового сока.

Второй завтрак: 1 апельсин плюс 1 яблоко.

Обед: 150 г паровой или вареной рыбы и 120 г вареной моркови.

Ужин: овощной суп на нежирном мясном бульоне – 250 мл плюс ломтик зернового хлеба.

Перед сном: 1 гренка и 1 стакан мангового сока.





День шестой





Завтрак: 1 гренка и 1 стакан сока яблока.

Второй завтрак: 140 г салата из сырой свеклы с каплей оливкового масла.

Обед: овощной суп на постном бульоне, 30 г зернового хлеба.

Ужин: 120 г вареных грибов и 120 г любых овощей.

Перед сном: 1 гренка и 1 стакан сока яблок.





День седьмой





Завтрак: 150 г синего винограда, 1 банан.

Второй завтрак: 1 гренка и 1 стакан темного виноградного сока.

Обед: 100 г парового мяса, 120 г салата из капусты, лука, зелени и лимона взятых в равных пропорциях.

Ужин: 250 мл рыбного или грибного супа, 100 г фруктового салата.

Перед сном: 150 г винограда, темных сортов или 1 стакан виноградного сока.



