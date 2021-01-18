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Леди
Красота и здоровье
18 января 21, 11:59
Минус 5 килограммов за 7 дней: детали бразильской диеты
диета
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Бразильская диета была придумана специально для подготовки к ярким карнавалам, на которых просто необходимо выглядеть потрясающе. Неделя диеты поможет быстро привести себя в форму.
Продолжительность: 7 дней. Результат: минус 3–5 кг

Каждый день диеты предполагает пятиразовое питание, преимущественно состоящее из нежирного мяса или рыбы, фруктов, овощей и соков. В меню можно включать нежирные бульоны и соусы, а вот об остром лучше забыть на всю неделю, также не рекомендуется использовать пряности. 

Это довольно жесткая диета, поэтому она не подойдет тем, кто имеет проблемы со здоровьем, а также беременным и кормящим женщинам.

Перед тем как сесть на диету лучше проконсультироваться с врачом.

День первый

Завтрак: 1 апельсин, 1 банан и 1 стакан цитрусового сока.
Второй завтрак: 1 гренка и 1 стакан сока зеленого яблока.
Обед: 100 г паровой рыбы, 100 г сырых овощей.
Ужин: 100 г паровой рыбы и 100 г сырых овощей.
Перед сном: 1 стакан сока цитрусовых и 1 гренка.

День второй

Завтрак: 1 яйцо «пашот» и 1 стакан сока зеленого яблока.
Второй завтрак: 1 гренка и 1 стакан сока из яблок.
Обед: 100 г отварного диетического мяса, 2 испеченных клубня картофеля и 6 листов салата.
Ужин: салат из 50 г мяса, 1 яйца вареного, 2 ложек зеленого горошка и нескольких листьев салата.
Перед сном: стакан сока зеленых яблок и 1 гренка.

День третий

Завтрак: 1 гренка и 1 стакан обезжиренного молока.
Второй завтрак: 100 г творога 0% жирности.
Обед: 100 г запаренного риса, салат из 50 г зелени, 50 г белокочанной капусты и 50 г мякоти лимона.
Ужин: 100 г отварного мяса, 1 зеленое яблоко, 4 больших листа салата.
Перед сном: 1 гренка и стакан сока из яблок.

День четвертый

Завтрак: четверть мякоти небольшого ананаса и 1 стакан сока ананаса.
Второй завтрак: 1 гренка и стакан сока ананаса.
Обед: 100 г мяса на пару, 30 г сыра и 1 апельсин.
Ужин: 2 испеченных клубня картофеля, 140 г тертой моркови, сдобренной парой капель льняного масла.
Перед сном: 1 гренка и стакан сока ананаса.

День пятый

Завтрак: 1 гренка и 1 стакан мангового сока.
Второй завтрак: 1 апельсин плюс 1 яблоко.
Обед: 150 г паровой или вареной рыбы и 120 г вареной моркови.
Ужин: овощной суп на нежирном мясном бульоне – 250 мл плюс ломтик зернового хлеба.
Перед сном: 1 гренка и 1 стакан мангового сока.

День шестой

Завтрак: 1 гренка и 1 стакан сока яблока.
Второй завтрак: 140 г салата из сырой свеклы с каплей оливкового масла.
Обед: овощной суп на постном бульоне, 30 г зернового хлеба.
Ужин: 120 г вареных грибов и 120 г любых овощей.
Перед сном: 1 гренка и 1 стакан сока яблок.

День седьмой

Завтрак: 150 г синего винограда, 1 банан.
Второй завтрак: 1 гренка и 1 стакан темного виноградного сока.
Обед: 100 г парового мяса, 120 г салата из капусты, лука, зелени и лимона взятых в равных пропорциях.
Ужин: 250 мл рыбного или грибного супа, 100 г фруктового салата.
Перед сном: 150 г винограда, темных сортов или 1 стакан виноградного сока.

Источник: https://golos.ua/
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