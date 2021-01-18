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Леди
Красота и здоровье
18 января 21, 12:01
Простые продукты для снижения сахара в крови
продукты
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Высокий уровень сахара в крови способен привести к серьезным проблемам со здоровьем: повреждению нервов, болезням сердца почек и глаз.
Для борьбы с опасным состоянием британский врач Сара Брюэр посоветовала два продукта, которые есть на каждой кухне.

Она рекомендует добавить в рацион красные апельсины и помидоры. Первые содержат витамин C, антоцианидины и флавоноиды. Кроме того, в составе фрукта есть вещества, которые способствуют секреции инсулина и улучшает толерантность к глюкозе.

Помидоры богаты ликопином – антиоксидантом, который выделяется в большом количестве при готовке. Употребление овоща снижает риск сердечного приступа, отметила врач. Кроме того, по ее словам, для контроля уровня сахара в крови стоит обратиться к средиземноморской диете. Она, добавила Брюэр, может предотвратить 90% случаев диабета второго типа.

Источник: https://golos.ua/
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