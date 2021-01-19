Талая вода предотвращает старение

Влияние ее на организм имеет много сторон: ускорение обменных процессов, избавление от аллергии, удаление токсинов и шлаков, укрепление иммунитета, улучшение пищеварения, повышение работоспособности, активизация памяти, улучшение сна, решение сосудистых проблем. При заболеваниях сосудов замечено положительное действие талой воды на улучшение состава крови, нормализацию работы сердца, понижение количества холестерина, нейтрализацию неприятных ощущений при варикозе.





Благотворное воздействие имеет также талая вода при кожных заболеваниях. Кроме этого, она помогает в борьбе организма со старением, активизируя метаболизм.



