Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.09
USD
28.11
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
19 января 21, 11:51
Талая вода предотвращает старение
Талая вода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Талая вода оказывает целительное влияние на тело человека, очищая кожу и предотвращая старение. Это выяснилось в ходе исследований.
Влияние ее на организм имеет много сторон: ускорение обменных процессов, избавление от аллергии, удаление токсинов и шлаков, укрепление иммунитета, улучшение пищеварения, повышение работоспособности, активизация памяти, улучшение сна, решение сосудистых проблем. При заболеваниях сосудов замечено положительное действие талой воды на улучшение состава крови, нормализацию работы сердца, понижение количества холестерина, нейтрализацию неприятных ощущений при варикозе.

Благотворное воздействие имеет также талая вода при кожных заболеваниях. Кроме этого, она помогает в борьбе организма со старением,  активизируя метаболизм.

Источник: https://changeua.com/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Малоизвестные полезные свойства зеленого чая
noimageПолезные продукты для борющихся с жиром на животе
noimageКак понизить давление: шесть быстрых способов
Лента новостей