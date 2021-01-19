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Леди
Красота и здоровье
19 января 21, 11:54
Полезные продукты для борющихся с жиром на животе
живот
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Если вы боретесь с неэстетичными и вредными отложениями жира на животе, включайте в рацион продукты, богатые растворимой клетчаткой.
Не следует мириться с излишками жира на животе, от них следует избавляться, поскольку концентрация жира в этой части тела подрывает здоровье. Рост жироотложения на животе ассоциируется с развитием воспаления, которое в свою очередь является фактором повышенного риска возникновения многих опасных нарушений и болезней, – мнение специалистов об этом приводится в издании Express (Великобритания).

По их мнению, людям, борющимся с жиром на животе, полезно употреблять в пищу определенные продукты. Речь идет о пище, богатой растворимой клетчаткой. Этот тип клетчатки проходит через пищеварительную систему организма специфическим образом, и такая особенность может стать дополнительным бонусом в деле похудения.

«Смешиваясь с влагой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес», — сообщает источник.

Кроме того, в толстой кишке, такие продукты способствуют выделению у бактерий жирных кислот с короткой цепью. Следствием данного процесса становится рост уровня гормонов насыщения (холецистокинина, гормонов GLP-1, PYY). Благодаря этому человек лучше контролирует количество пищи, не страдает от переедания.

Какие продукты   являются полезными источниками растворимой клетчатки? Ученые советуют употреблять яблоки, зеленый горошек, фасоль, овес, отруби, цитрусовые плоды, ячмень.

Источник: https://newsyou.info/
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