Малоизвестные полезные свойства зеленого чая

Зеленый чай имеет множество преимуществ для здоровья тех, кто регулярно его пьет. Вот некоторые из них.





Улучшает здоровье мозга





Одним из основных ингредиентов зеленого чая является кофеин. Кофеин способен блокировать аденозин — вещество, которое контролирует чувство сонливости и бодрости. Блокирование аденозина помогает сохранить ясность ума и чувство бодрости в течение дня. Избыточное производство аденозина в мозге также связано с когнитивными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Регулярное употребление кофеина может снизить риск развития этих заболеваний. Кроме того, зеленый чай содержит аминокислоту L-теанин, которая помогает снизить стресс и улучшить настроение. Исследование 2017 года показало, что сочетание кофеина и L-теанина улучшает работу мозга, укрепляя рабочую память и внимание, а также уменьшая беспокойство.





Сохраняет здоровье сердца





Зеленый чай играет важную роль для здоровья сердца, уменьшая факторы риска, вызывающие тяжелые сердечные заболевания, например, высокое кровяное давление и диабет второго типа. Долгосрочное исследование, опубликованное в 2020 году показало, что у тех людей, которые регулярно пили зеленый чай, значительно снизился риск развития ишемической болезни сердца в среднем возрасте и в возрасте старше 50 лет.





Зеленый чай полезен для здоровья костей





Зеленый чай помогает сохранить здоровье и прочность костей. Он является хорошим средство для лечения и профилактики остеопороза — состояния, которое делает кости более слабыми и склонными к переломам. Чайные листья содержат фторид, который может замедлить остеопороз, а также флавоноиды и фитоэстрогены — вещества, помогающие предотвратить разрушение костной ткани. Одно из исследований 2017 года, проведенное среди женщин в постменопаузе со слабыми костями и низкой костной массой показало, что участницы, которым давали соединения, полученные из зеленого чая, испытали заметное улучшение здоровья костей.





Помогает снизить уровень холестерина





Один из основных компонентов зеленого чая — катехин. Катехины — это природные антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным и антигипертензивным действием. Они снижают уровень холестерина за счет уменьшения его абсорбции в организме. Анализ 14 научных исследований показал, что употребление в среднем двух чашек зеленого чая в день в течение 10 лет привело к значительному снижению уровня «плохого» холестерина, который способен образовывать бляшки в артериях, увеличивающие риск сердечного приступа и инсульта.





Зеленый чай помогает коже





Зеленый чай имеет множество преимуществ для кожи. Напиток содержит микронутриент, называемый галлат эпигаллокатехина (EGCG), благодаря которому зеленый чай помогает восстановлению кожи. Некоторые исследования показывают, что EGCG содержит антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение кожи на солнце. Он также способствует увлажнению кожи, удержанию влаги и предотвращает образование морщин. Кроме того, катехин и полифенол в зеленом чае помогают успокоить воспаленную кожу при местном применении.



