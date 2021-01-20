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Леди
Красота и здоровье
20 января 21, 10:27
Чем полезен гранатовый сок
гранатовый сок
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Холода дают о себе знать: мы болеем в несколько раз чаще обычного, ощущаем упадок сил, а кожа становится тусклой и обезвоженной.
В связи с этим в непростой для организма период года особую любовь у всех ЗОЖников и неравнодушных к своему здоровью завоевывает гранат. При этом для вечно опаздывающих миллениалов пить гранатовый фреш в течение дня – отличный выход наполнить организм витаминами. К тому же в этом случае не придется тратить время на то, чтобы расправится с 600-700 зернышками – примерно такое их количество находится в одном плоде среднего размера.

Рассказываем, в чем суперсила гранатового сока:

Сок граната содержит 15 аминокислот, пять из которых входят в список «незаменимые».

Он – ценный кладезь витаминов и минералов: витаминов К, С, В6 и В9, меди, калия, марганца, фосфора.

Входящее в состав граната вещество пуникалагин благотворно влияет на работу сердца.

Гранатовый сок – природный иммунномодулятор, который активизирует и укрепляет иммунную систему организма.

Большой стакан гранатового сока в день стабилизирует метаболические процессы в организме.

Фреш из граната в краткие сроки значительно повышает уровень гемоглобина и успешно борется с анемией.

Гранатовый сок способствует устранению зубного налёта, а за счет своих противомикробных свойств очищает полость рта от бактерий.

В отличие от других соков (более сладких), гранатовый фреш врачи позволяют употреблять при диабете (правда, в умеренных количествах).

Масло зёрен граната способствует регенерации клеток кожи, а его экстракт прекрасно восстанавливает и заживляет кожу после солнечных ожогов.

В соке граната содержатся вещества эллаготанины, которые способны блокировать рост злокачественных новообразований. А регулярное употребление граната (и его сока) в несколько раз снижает риск возникнования рака молочной железы.

Источник: https://elle.ua/
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