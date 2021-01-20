Как правильно принимать контрастный душ

Как правильно его делать и есть ли противопоказания – разбираемся в нашем материале.





Контрастный душ способствует укреплению иммунитета и повышает сопротивляемость различным болезням. Улучшает кровообращение и тренирует сосуды с капиллярами, является хорошей профилактикой варикозного расширения вен. Также контрастный душ благоприятно влияет на эндокринную систему, усиливает обмен веществ и способствует снижению веса, тренирует мышцы и сухожилия, подтягивает, очищает и улучшает состояние кожи, помогает избавиться от целлюлита.





Принимать контрастный душ не рекомендуют при ВСД и сердечных заболеваниях. Не стоит таким образом закалять организм при ангине, цистите и других воспалительных процессах.





Контрастный душ всегда нужно начинать с теплой воды, постепенно добавляя горячую воду, и заканчивать процедуру холодной водой.





Начинать такое закаливание организма лучше всего в теплое время года, чтобы подготовиться как раз к сезону холодов и простуд.





Когда тело уже привыкло к колебанию температур, соблюдайте такие интервалы: минуту обливаем тело горячей водой, затем 15 – 30 секунд холодной водой, и так несколько раз, то есть под горячей водой стоим всегда дольше, чем под холодной.





Нельзя обливать холодной водой голову. По крайней мере, не сразу.





После душа нужно обязательно растереть все тело до ощущения приятного тепла.



