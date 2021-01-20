Продукты, которые нельзя есть натощак

Особенно тщательно стоит подходить к выбору завтрака, поскольку от первого приема пищи может зависеть состояние организма в течение всего дня. Например, некоторые «здоровые» продукты врачи настоятельно не рекомендуют употреблять натощак.





Многие из них содержат кислоты и соки, которые могут затруднять процесс пищеварения. Кроме того, они способны спровоцировать кислотные реакции и судороги.





Хотя специалисты советуют поддерживать иммунную систему с помощью витамина С, есть на пустой желудок цитрусовые нельзя. При употреблении с утра апельсина, лимона, киви и даже винограда может появиться изжога, раздражение и другие проблемы с желудком.





Также стоит избегать йогурта из-за содержания молочной кислоты. Бактерии могут спровоцировать ту же изжогу и раздражение слизистой желудка. Чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, лучше его съесть после основного приема пищи.





Кроме того, не следует налегать с утра на бананы. Поскольку фрукт содержит большое количество калия и магния, в крови может нарушиться баланс этих минералов.





Что касается напитков, то на пустой желудок не стоит пить чай и кофе. Известно, что кофеин повышает кислотность желудочного сока, если употреблять его натощак. Также он может привести к ряду других проблем со здоровьем, в том числе несварению, головной боли, изжоге. А вот чай способен подавлять секрецию желудочного сока и затруднять процесс пищеварения.



