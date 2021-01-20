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Леди
Красота и здоровье
20 января 21, 10:31
Продукты, которые нельзя есть натощак
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Уделяя внимание рациону питания, можно предотвратить множество проблем со здоровьем.
Особенно тщательно стоит подходить к выбору завтрака, поскольку от первого приема пищи может зависеть состояние организма в течение всего дня. Например, некоторые «здоровые» продукты врачи настоятельно не рекомендуют употреблять натощак.

Многие из них содержат кислоты и соки, которые могут затруднять процесс пищеварения. Кроме того, они способны спровоцировать кислотные реакции и судороги.

Хотя специалисты советуют поддерживать иммунную систему с помощью витамина С, есть на пустой желудок цитрусовые нельзя. При употреблении с утра апельсина, лимона, киви и даже винограда может появиться изжога, раздражение и другие проблемы с желудком.

Также стоит избегать йогурта из-за содержания молочной кислоты. Бактерии могут спровоцировать ту же изжогу и раздражение слизистой желудка. Чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, лучше его съесть после основного приема пищи.

Кроме того, не следует налегать с утра на бананы. Поскольку фрукт содержит большое количество калия и магния, в крови может нарушиться баланс этих минералов.

Что касается напитков, то на пустой желудок не стоит пить чай и кофе. Известно, что кофеин повышает кислотность желудочного сока, если употреблять его натощак. Также он может привести к ряду других проблем со здоровьем, в том числе несварению, головной боли, изжоге. А вот чай способен подавлять секрецию желудочного сока и затруднять процесс пищеварения.

Источник: https://golos.ua/
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