5 простых способов укрепить сосуды

Появление сосудистых звездочек, синяков и покраснений — все свидетельствует о необходимости обратить внимание на кровеносную систему. Но не стоит бежать в аптеку и покупать средства укрепляющие сосуды, надо выяснить откуда у Вас появилось это заболевание.





Причины ломкости сосудов





Нередко стенки сосудов становятся хрупкими по причине воспалительных процессов, а также токсических изменений (это нередко происходит при заболеваниях инфекционного характера, а также при хроническом тонзиллите и ревматических недомоганиях).





Также генетически человек может быть предрасположен к ломкости и хрупкости сосудов с самого рождения. Необходимо внимательно отнестись к данной проблеме с раннего возраста и укреплять кровеносную систему





Снижение тонуса сосудистой системы еще может возникать при дефиците витамина C. Конечно, причину может установить только врач после проведения обследования.





Способы укрепления сосудов





Первое и самое главное средство укрепляющее сосуды – грамотно составленный рацион питания. Он должен быть богат витамином C: большое количество этого витамина содержится в цветной капусте, а также в шиповнике.





Следует употреблять продукты, богатые рутином (гречневая крупа, щавель). Воздержитесь от пищи, расширяющей сосудистые стенки (речь идет о спиртных напитках, кофе, острых продуктов и приправ). Не следует злоупотреблять слишком горячей пищей.





Второй способ – это использование народных средств укрепляющих сосуды. Неплохой народный метод – это лечение с помощью бессмертника. 30 грамм этой лекарственной травы заливают одним стаканом кипящей воды. Отвар должен находиться на огне на протяжении десяти минут. Затем он закрывается крышкой и настаивается один час. Средство следует принимать по одной трети стакана несколько раз в день.





Третий способ – прием специальных препаратов. Данные лекарственные средства назначаются врачом. Это могут быть медикаменты из группы статинов и фибратов. Помните, что прием таких лекарств без назначения врача может привести к неблагоприятным последствиям.





Четвертый способ – это регулярные физические упражнения. Правильные физические нагрузки особенно актуальны при хрупких сосудах в ногах. Почаще ходите пешком, поднимайтесь по лестнице и занимайтесь на тренажере-велосипеде. Если вы ведете сидячий образ жизни, регулярно поднимайте нижние конечности (например, на соседний стул). Делать это нужно в течение пяти минут.





Наконец, пятый способ – это контрастный душ. Чередование прохладной и теплой воды прекрасно укрепляет сосуды сердца, предотвращает многие сердечно-сосудистые заболевания.





Для предотвращения хрупкости сосудов важно вести правильный образ жизни, питаться пищей, насыщенной витаминами, по возможности избегать стрессовых ситуаций и подвергать свой организм адекватным физическим нагрузкам. Помните, что злоупотребление спиртными напитками, а также курение существенно снижают эластичность стенок сосудов.



