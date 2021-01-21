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Леди
Красота и здоровье
21 января 21, 11:57
Три эффективных народных средства от кашля
напитки
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Кашель возникает не только при заболеваниях дыхательной системы, но и при поражении других органов
В  зимнее время обостряются респираторные заболевания. Представляем вашему  вниманию три эффективных  народных средства от кашля. 

Молоко. Оно считается самым эффективным средством от кашля, т.к.   разжижает мокроту, а также обладает смягчающим, муколитическим и отхаркивающим эффектом. Рекомендуется для усиления эффекта добавлять в молоко мед. 

Черная редька. Ее применение рекомендуется при сухом кашле. В разрезанную редьку добавляют   мед морковный сок или  сахар. Выделяемый в ответ сок редьки и   будет  лекарственным средством. 

Шоколад. Пожалуй, самый любимый детьми вариант лечения:  растопить 100 гр. сливочного масла и 3-4 ст.л. жира, добавить туда 3 ст.л. какао и 100 гр. шоколада. Смесь хорошо перемешать, доведя до единой консистенции, и остудить. Полученным "шоколадным маслом" можно намазывать хлеб и давать кашляющему ребенку

Разумеется, все методы нужно применять только под контролем врача. 

Напомним, Кашель при заболевании коронавирусом имеет несколько отличий. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук. Прежде всего отмечается, что это сухой кашель. Как сообщила врач, коронавирусный кашель довольно часто носит надоедливый характер и не имеет мокротного компонента. Кроме того, его нельзя назвать трахейным, бронхиальным, легочным или булькающим. Эти нюансы врач может отличить на слух. 
"Это такой кашель раздражения — за счет отека или поражения непосредственно каких-то кашлевых рецепторов (может, когда-то ученые об этом узнают), — рассказала Гук. — Кашель при ковиде звучит как непродуктивный, сухой, будто горловой. И его можно глушить". Так, обычно при кашле врачи не советуют его глушить, чтоб не задерживались мокроты. А в этом случае, говорит Гук, как раз можно, потому что кашель "пустой, неэффективный и бессмысленный".

Источник: https://health.comments.ua/
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