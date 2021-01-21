В зимнее время обостряются респираторные заболевания. Представляем вашему вниманию три эффективных народных средства от кашля.





Молоко. Оно считается самым эффективным средством от кашля, т.к. разжижает мокроту, а также обладает смягчающим, муколитическим и отхаркивающим эффектом. Рекомендуется для усиления эффекта добавлять в молоко мед.





Черная редька. Ее применение рекомендуется при сухом кашле. В разрезанную редьку добавляют мед морковный сок или сахар. Выделяемый в ответ сок редьки и будет лекарственным средством.





Шоколад. Пожалуй, самый любимый детьми вариант лечения: растопить 100 гр. сливочного масла и 3-4 ст.л. жира, добавить туда 3 ст.л. какао и 100 гр. шоколада. Смесь хорошо перемешать, доведя до единой консистенции, и остудить. Полученным "шоколадным маслом" можно намазывать хлеб и давать кашляющему ребенку





Разумеется, все методы нужно применять только под контролем врача.





Напомним, Кашель при заболевании коронавирусом имеет несколько отличий. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук. Прежде всего отмечается, что это сухой кашель. Как сообщила врач, коронавирусный кашель довольно часто носит надоедливый характер и не имеет мокротного компонента. Кроме того, его нельзя назвать трахейным, бронхиальным, легочным или булькающим. Эти нюансы врач может отличить на слух.

"Это такой кашель раздражения — за счет отека или поражения непосредственно каких-то кашлевых рецепторов (может, когда-то ученые об этом узнают), — рассказала Гук. — Кашель при ковиде звучит как непродуктивный, сухой, будто горловой. И его можно глушить". Так, обычно при кашле врачи не советуют его глушить, чтоб не задерживались мокроты. А в этом случае, говорит Гук, как раз можно, потому что кашель "пустой, неэффективный и бессмысленный".



