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Леди
Красота и здоровье
21 января 21, 12:01
7 главных правил долголетия
долголетие
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Волшебную таблетку от бессмертия еще не изобрели. Однако продлению активной и здоровой жизни врачи уделяют много внимания.
Они рассказали о семи главных правилах, которые необходимо соблюдать для того, чтобы приблизиться к долголетию.

Специалисты отмечают, что в любом возрасте важно много двигаться. Еженедельно стоит уделять минимум 150 минут любым видам спорта. При этом дважды в неделю обязательны силовые нагрузки, не меньше 15 минут, – в фитнес-клубе или дома.

Диспансеризация, обязательная в советские времена, на самом деле необходима, однако не в таком формальном виде, как это было принято, говорят эксперты. Каждый человек, желающий укрепить здоровье и продлить жизнь, должен самостоятельно заботиться о себе, а для этого регулярно проходить медицинские обследования.

Все знают о вреде алкоголя и табака. Но не употреблять их вообще способны лишь немногие, констатируют специалисты. По их словам, от курения необходимо отказаться, а вот алкоголь необязательно полностью исключать, поскольку его умеренное потребление – не больше одного бокала красного сухого вина в день – может быть полезно с точки зрения профилактики атеросклероза.

Самолечение является распространенным, но очень опасным явлением, способное значительно укоротить жизнь. Врачи советуют при необходимости обращаться к профессионалу.

Для счастливой и долгой жизни многие эксперты рекомендуют жить в гармонии с собой и близкими. Они призывают не тратить время и силы на попытки поменять привычки и характер других людей. Отдых – еще важная часть жизни, он действительно необходим для активного долголетия.

Кроме того, важно помнить о правильном питании. Недостаток фруктов, овощей и клетчатки, переизбыток мясной пищи, обилие углеводов могут привести к серьезным заболеваниям и сократить жизнь. Специалисты рекомендуют каждый день съедать 400 граммов желтых, зеленых, красных и синих хрустящих продуктов – они содержат клетчатку и комплекс необходимых витаминов. Такие продукты также способствуют профилактике онкологических заболеваний кишечника, атеросклероза и ожирения.

Источник: https://changeua.com/
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