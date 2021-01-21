7 главных правил долголетия

Они рассказали о семи главных правилах, которые необходимо соблюдать для того, чтобы приблизиться к долголетию.





Специалисты отмечают, что в любом возрасте важно много двигаться. Еженедельно стоит уделять минимум 150 минут любым видам спорта. При этом дважды в неделю обязательны силовые нагрузки, не меньше 15 минут, – в фитнес-клубе или дома.





Диспансеризация, обязательная в советские времена, на самом деле необходима, однако не в таком формальном виде, как это было принято, говорят эксперты. Каждый человек, желающий укрепить здоровье и продлить жизнь, должен самостоятельно заботиться о себе, а для этого регулярно проходить медицинские обследования.





Все знают о вреде алкоголя и табака. Но не употреблять их вообще способны лишь немногие, констатируют специалисты. По их словам, от курения необходимо отказаться, а вот алкоголь необязательно полностью исключать, поскольку его умеренное потребление – не больше одного бокала красного сухого вина в день – может быть полезно с точки зрения профилактики атеросклероза.





Самолечение является распространенным, но очень опасным явлением, способное значительно укоротить жизнь. Врачи советуют при необходимости обращаться к профессионалу.





Для счастливой и долгой жизни многие эксперты рекомендуют жить в гармонии с собой и близкими. Они призывают не тратить время и силы на попытки поменять привычки и характер других людей. Отдых – еще важная часть жизни, он действительно необходим для активного долголетия.





Кроме того, важно помнить о правильном питании. Недостаток фруктов, овощей и клетчатки, переизбыток мясной пищи, обилие углеводов могут привести к серьезным заболеваниям и сократить жизнь. Специалисты рекомендуют каждый день съедать 400 граммов желтых, зеленых, красных и синих хрустящих продуктов – они содержат клетчатку и комплекс необходимых витаминов. Такие продукты также способствуют профилактике онкологических заболеваний кишечника, атеросклероза и ожирения.



