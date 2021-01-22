Корица поможет предотвратить диабет 2 типа

Ученые уже давно изучают свойства корицы, которая способна увеличить количество антиоксидантов, что положительно сказывается на состоянии сердца и способствует снижению сахара в крови





Именно последним свойством заинтересовались врачи Диабетического центра «Джослин» в Бостоне (США). По их мнению, корица помогает контролировать сахар в крови у людей с преддиабетом и способна замедлить переход к диабету 2 типа, пишет academic.oup.com





По оценкам ученых, только в США 90 млн человек имеют преддиабет – состояние, когда уровень сахара в крови выше нормы и со временем приводит к диабету 2 типа. Поэтому очень важно начать лечение преддиабета как можно раньше.





Одним из безопасных профилактических средств для этого заболевания может стать обычная корица. Ученые провели исследование, которое показало положительный эффект от добавления корицы в рацион для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Участники принимали по капсуле корицы в дозировке 500 мг в течение 12 недель.





Такие добавки с корицей снижали уровень глюкозы в крови и улучшали реакцию организма на прием пищи с углеводами, что является отличительными признаками преддиабета. Корица хорошо переносилась участниками и не вызывала побочных эффектов. А значит, такая пищевая добавка может быть рекомендована пациентам с преддиабетом.



