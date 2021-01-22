Что делать, если сильно выпадают волосы

Начать их восстановление лучше с изменения рациона: на тарелке непременно должны быть железо, цинк, витамины, амино- и незаменимые жирные кислоты





Питание





Железо. Из-за недостатка этого микроэлемента волосы становятся слабыми и тонкими. Добавьте в свое меню богатые железом грибы, морскую капусту, чечевицу, горох, фасоль, гречку, какао, а также мясные субпродукты и яичный желток. Хорошо сочетать их со свежими овощами. В них, особенно во всех видах капусты, шпинате и зелени, много витамина С, который улучшает усвоение железа.





Цинк. Нормализует состояние жирной кожи головы, уменьшает выпадение волос и даже ресниц. Больше всего этого ценного микроэлемента в устрицах. А из более доступных продуктов цинк присутствует в печени, цельных крупах, яичном желтке, семенах льна, кунжута, тыквы и шоколаде.





Витамины группы В. Укрепляют волосяные фолликулы. B3 улучшает микроциркуляцию в коже головы, улучшая питание волос. B6 стимулирует производство собственного кератина. B8 нормализует выработку кожного жира. Лучшие источники: дрожжи (особенно пивные), чайный гриб, цельная овсяная крупа, бананы, авокадо, кукуруза, бобовые, печень и яйца.





Бета-каротин. Шелушение и зуд кожи головы – частый признак того, что организму не хватает этого вещества, которое имеет свойство при необходимости превращаться в витамин А. Чтобы восполнить его недостаток, добавьте в свое меню тыкву, морковь, батат, облепиху, апельсины, мандарины, манго, а также овощи и зелень темно-зеленого цвета (шпинат, щавель, петрушку, сельдерей).





Омега-3, витамины Е и D. Эти вещества в избытке находятся в жирной рыбе из северных морей, а также льняном, рапсовом и ореховом маслах, семенах и сухофруктах. Вот почему эти продукты делают волосы мягче, уменьшают их ломкость и способствуют естественному увлажнению кожи.





Добавки





Так же стоит сходить к трихологу, который подберет дополнительные витамины в капсулах необходимые конкретно для вас.





Больше активности





Улучшают состояние волос, как ни странно, спорт и массаж тела. Эффект объясняется тем, что они уменьшают напряжение в шее и плечах, стимулируют кровообращение, в том числе и в коже головы, а значит, улучшают доступ питательных веществ и кислорода к волосам, ускоряя их рост.





Комплексная терапия





Увы, волосы могут выпадать не только из-за недостатка питательных веществ. Стрессы и гормональный дисбаланс – частые причины уменьшения объема шевелюры. В первом случае волосы редеют на висках. В последнем – вокруг лица. А к поредению затылочной области могут привести заболевания зубов. Так что если через месяц изменения питания вы не заметили улучшений, стоит пройти обследование. Пока настоящий источник проблемы не будет устранен, косметические препараты (например, ампулы для роста волос) будут оказывать лишь временный эффект.





Мягкий уход





Какими бы щадящими ни были современные очищающие средства, ежедневное мытье головы и особенно укладка – это стресс для волос. Из-за этого они могут стать тусклыми, ломкими и сухими на кончиках. Это замкнутый круг: чем чаще мы используем шампунь, тем активнее работают сальные железы. Таким способом кожа пытается восстановить нарушенный защитный слой, поэтому перед нанесением лучше смешивать шампунь с водой, чтобы смягчить его действие на кожу. Постепенно перейти на более редкое мытье головы помогут сыворотки, нормализующие выделение жира, а также сухой шампунь: его хорошо чередовать с обычным.



