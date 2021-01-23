Непереносимость лактозы: скрытые признаки

Но как определить, действительно ли это ваш случай? Ниже мы приводим основные симптомы этого синдрома – обратитесь к врачу, если регулярно замечаете за собой хотя бы половину их тех, что в списке.





Вздутие живота и повышенное газообразование





Если вы регулярно «расплачиваетесь» за каждый стакан молока или порцию йогурта ощущением вздутия живота и повышенным газообразованием, это может свидетельствовать о том, что ваш организм не может полностью переварить молочные продукты. Возможно, в вашем организме и правда не хватает фермента лактазы, который отвечает за расщепление молекул сахаров в лактозе, помогая им всасываться в стенки кишечника. Если ваш живот раздувается и бурчит после каждой порции «молочки», возможно, вам стоит обратиться к врачу.





Боли в животе





Если лактазы в организме недостаточно, наше тело в попытках расщепить молекулы лактозы может «втягивать» в кишечник больше жидкости: в сочетании с газами это может привести к образованию диареи, урчания в животе и даже боли. Если эта неприятность происходит регулярно, а молочные продукты, которые вы съели, определенно были свежими, возможно, причиной тому действительно непереносимость лактозы.





Чувство тошноты





Степень непереносимости лактозы варьируется у разных пациентов и, следовательно, разными бывают ее проявление: в некоторых случаях попытка съесть молочные продукты может привести к приступам тошноты. Врачи отмечают, что этот симптом встречается не очень часто, но если это ваш случай и если вы испытываете тошноту после употребления молочных продуктов регулярно, вам стоит обратиться к врачу.





Вы исключили все другие диагнозы





Судороги, диарея, тошнота – все эти симптомы характерны для различных воспалительных заболеваний кишечника, в том числе синдрома раздраженного кишечника и болезни Крона. Прежде чем сдавать тесты на недостаток лактозы, стоит исключить все другие возможные причины. И, конечно, важно помнить о главной особенности симптомов непереносимости лактозы: все они наступают исключительно после употребления молочных продуктов.





Как определить?





Самый простой способ – сдать тест на уровень водорода в дыхании. Дело в том, что когда человек с дефицитом лактозы переваривает молочные продукты, бактерии кишечника выделяют в кровь водород. Его уровень и сможет определить тест и, в зависимости от результата, врач сможет сказать определенно, есть ли у вас непереносимость лактозы.



