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Леди
Красота и здоровье
23 января 21, 12:05
Самый полезный для сердца чай
зеленый чай
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Повышенное артериальное давление, также известное как гипертония, провоцирует развитие многих заболеваний сердечно-сосудистой системы.
На рынке существует много лекарств от повышенного давления. Также давно известны натуральные методы снизить его. Один из самых простых способов, помогающих справиться с высоким давлением – регулярное употребление чая. Этот напиток содержит флавоноиды, благоприятно воздействующие на сердечно-сосудистую систему.

Ученые решили выяснить, какая разновидность чая более эффективна в борьбе с гипертонией. Обобщение результатов нескольких исследований, проведенных в разных странах, показало, что зеленый чай в среднем несколько лучше помогает от повышенного давления.

Отмечается, что зеленый чай может снизить систолическое артериальное давление на 2,1 мм рт. ст., а диастолическое – на 1,7 мм рт. ст. Черный чай дает примерно на треть меньший полезный эффект, но также помогает бороться с гипертонией.

Британские врачи для борьбы с гипертонией советуют сочетать правильное питание с физическими упражнениями. Контролировать давление помогает аэробика, упражнения на растяжку и даже поднятие тяжестей.

Источник: https://golos.ua/
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