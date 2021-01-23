Самый полезный для сердца чай

На рынке существует много лекарств от повышенного давления. Также давно известны натуральные методы снизить его. Один из самых простых способов, помогающих справиться с высоким давлением – регулярное употребление чая. Этот напиток содержит флавоноиды, благоприятно воздействующие на сердечно-сосудистую систему.





Ученые решили выяснить, какая разновидность чая более эффективна в борьбе с гипертонией. Обобщение результатов нескольких исследований, проведенных в разных странах, показало, что зеленый чай в среднем несколько лучше помогает от повышенного давления.





Отмечается, что зеленый чай может снизить систолическое артериальное давление на 2,1 мм рт. ст., а диастолическое – на 1,7 мм рт. ст. Черный чай дает примерно на треть меньший полезный эффект, но также помогает бороться с гипертонией.





Британские врачи для борьбы с гипертонией советуют сочетать правильное питание с физическими упражнениями. Контролировать давление помогает аэробика, упражнения на растяжку и даже поднятие тяжестей.



