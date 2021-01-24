Симптомы, которые указывают на нарушения метаболизма

А первая и самая главная причина нарушения обмена веществ – неправильное и несбалансированное питание.





Обмен веществ – это набор химических реакций, которые поддерживают жизненную функцию организма. Все полезные элементы поступают из внешней среды, преимущественно из пищи и воды. И если нарушить обменные процессы, это может негативно сказаться на состоянии всех органов и систем.





В наше время от дисбаланса питательных веществ страдает много людей. У некоторых последствия становятся заметными в молодом возрасте, а у некоторых – уже в пожилом. Большинство людей небрежно относятся к своему питанию, поэтому не получают необходимое количество белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов. У некоторых людей полезные вещества плохо усваиваются из-за неправильного режима питания или их сочетания.





Какие бывают нарушения обмена:





Белкового;

Углеводного;

Жирового;

Водного;

Минерального;

Других веществ (железа, йода и др).





99% населения Земли страдают от нехватки хотя бы одного микроэлемента. Около 70% нуждаются в 2 или 3, а 50% недополучают более 3-х микроэлементов.





Современный рынок предлагает нам много продуктов, заходишь в супермаркет и глаза разбегаются – что же такое вкусненькое съесть? Но большинство продуктов состоят из стабилизаторов, усилителей вкуса и трансжиров и не содержат в себе никаких полезных веществ, только калории. Поэтому даже если вам может показаться, что вы хорошо питаетесь, половина вашего рациона, скорее всего, – синтетическая пища, которая тянет за собой пустые калории, дефицит витаминов, минеральных веществ, природных жиров, антиоксидантов, незаменимых аминокислот (НАК).





Длительное нарушение обмена веществ постепенно может привести к метаболическому синдрому – опасному состоянию, который сопровождается ожирением, диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Многие люди с метаболическим синдромом страдают мышечной слабостью, остеопорозом, иммунодефицитами и хроническими воспалениями. В развитых странах метаболическим синдромом страдают более 40% населения в возрасте от 50 лет. Но важно понимать, что этот синдром не возникает сразу и начинает развиваться в среднем возрасте, а иногда даже в детстве.





Как понять, что у вас нарушение обмена веществ:





Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей;

Колебания веса;

Повышенная потливость;

Изменение цвета лица;

Частые отеки;

Нарушение сна;

Плохое состояние зубов;

Боли в спине, шее, мышцах, суставах;

Расстройства желудка, вздутие живота и др;

Иногда беспричинно возникает озноб или жар;

Сыпь на коже;

Нарушение дыхания.





Чаще всего человек замечает нарушения метаболизма, когда начинает набирать вес. Но вместо того, чтобы сделать свое питание сбалансированным, еще больше нарушает обмен веществ, садясь на различные недоказуемые ограничительные диеты.





Любая диета влияет на обмен веществ. Если она подобрана неправильно и содержит много нелепых ограничений, более чем 90% людей после ее окончания быстро набирают вес заново.





Длительное несбалансированное питание наносит стресс организму, провоцирует еще больший дефицит питательных веществ и еще больше нарушений, что в итоге сокращает годы жизни.





Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Улучшить обмен веществ можно только с помощью восстановления баланса питательных компонентов в организме.





Но, к сожалению, иногда в современном мире правильного питания недостаточно. Так как в продуктах техногенного происхождения мало питательных веществ. Иногда даже пометка «эко» не гарантирует определенное количество витаминов, минералов, полифенольных соединений и необходимых микронутриентов. То есть вы можете потреблять много овощей, гречку, свежие соки и курятину, но все равно испытывать дефицит нутриентов. Потому что хоть в этом меню достаточное количество калорий, там может не хватать количества витаминов и микроэлементов.





Кроме того, рацион не должен быть однообразным. Но многие люди не имеют возможности себе долго готовить из-за нехватки времени, а питаться постоянно в заведениях питания или же фастфудами – не вариант.



